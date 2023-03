Francisco Martínez cumplirá un nuevo sueño: “Esto es algo increíble”

En charla con Diario LA PRENSA , el centrocampista de contención no ocultó su emoción por realizar el viaje a Estados Unidos ya que además, espera reencontrarse con su hermana a la que no ve desde hace un par de años.

El Club Deportivo Marathón estará enfrentando en partido amistoso al Olimpia este domingo 26 de marzo en la ciudad de New Orleans, Estados Unidos y Francisco Martínez será parte de la delegación del cuadro verdolaga.

¿Cómo está el tema de la visa? ¿Se siente nervioso? a continuación la Entrevista del “Chelito” Martínez.

Cómo están las sensaciones un día después de haber ganado un nuevo clásico

Agradecido con Dios siempre ya que el equipo ha trabajado para esto, para enfrentar estos clásicos y estamos muy contentos, hemos venido de menos a más, el camino no ha sido nada fácil. Estamos agradecidos con el equipo, profesor Salomón Nazar porque nos ha dado confianza y gracias a Dios hemos respondido en la cancha.

Se ha convertido en titular indiscutible en Marathón

Trabajamos para ser titular y hay una buena competencia en el equipo, tenemos un buen compañerismo y nos llevamos de la mejor manera. Para eso trabajamos en el transcurso de la semana para que el profe nos tome en cuenta y hacemos las cosas de la mejor manera, tratamos de hacer en la cancha lo que él (Salomón Nazar) nos indica.

Se viene su primera salida al extranjero como futbolista profesional en este viaje del Marathón a Estados Unidos para enfrentar al Olimpia. ¿Qué pasa por su cabeza en estos momentos?

Agradecido con Dios por las cosas que me tiene preparada, mi llamado depende de él y yo solo sigo su camino. Muy contento la verdad porque voy a poder salir del país con el club que me abrió las puertas, me sigue sorprendiendo con este tipo de viajes. Estoy muy emocionado, es algo increíble, estoy muy feliz de pertenecer al Marathón.