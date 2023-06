Real Madrid: El error que cometió Florentino Pérez en la despedida de Benzema

“Has conseguido emocionarnos a los que amamos el fútbol, eres un futbolista diferente. Algunos tardaron en entenderte, con tu magia y tu afán defendiendo valores del Real Madrid que te llevas en el corazón. Humildad, respeto, trabajo, superación y trabajo. Te vas con el cariño de todo el mundo y de una afición que te adora y siempre te acompañará donde estés”, agregó.

Recordó Florentino Pérez que los padres de Karim fueron fundamentales en su éxito, así como sus hermanos, para superar “adversidades y obstáculos” que tuvo en su carrera y soportar “la presión del club más grande del mundo”.

“Es un día para sentirse orgulloso por todo lo que has conseguido, pasar a la historia como un gran mito del Real Madrid solo está al alcance de algunos elegidos. No es lo que has conseguido, es cómo lo has hecho ganándote el respeto de todos en 25 títulos. Nadie ha ganado más. Todo conseguido con un fútbol espectacular”, elogió.

De todas las vivencias de Karim en catorce años, el máximo mandatario del club recordó la pasada campaña con la conquista de LaLiga y la Champions. “La temporada de la decimocuarta queda para siempre en memoria de millones de aficionados”.

“Lideraste al equipo. Cuando parecía imposible y nadie creía en nosotros para demostrar que el Real Madrid no se rinde nunca y por este escudo se lucha hasta el último segundo. Son inolvidables las remontadas del año pasado, por eso eres Balón de Oro. Con tu liderazgo se logró una gesta única en la historia que se recordará eternamente”, resaltó.