La Albiceleste, uno de los cabezas de serie, quedó encuadrada en el Grupo H junto a Suiza (bombo 2), Corea del Sur (bombo 3) y Ghana (bombo 4). Un grupo que parecer accesible para la selección argentina.

También se reveló el grupo que le tocó a Brasil, el G, en este simulacro. A la Seleção le salieron como rivales la temible Alemania, junto con Serbia y Arabia Saudita.

De este grupo saldría el rival de octavos de final de Argentina si llega a clasificar. El primero de la Zona H chocará con el segundo de la G, por lo que la Albiceleste se cruzaría con la Verdeamarelha o los teutones en la siguiente ronda.

ASÍ ESTÁN LOS BOMBOS ACTUALMENTE:

• BOMBO 1: Qatar, Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal

• BOMBO 2: Dinamarca, Holanda, Alemania, Suiza, Croacia y Uruguay.

• BOMBO 3: Senegal, Irán, Serbia, Japón, Polonia, Corea del Sur, Canadá y Marruecos.

• BOMBO 4: Ghana, Túnez, Arabia Saudita, Ecuador, Camerún, Repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales), Repechaje Concacaf vs. Oceanía, Repechaje Conmebol vs. Asia (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos).