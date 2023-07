“¿Mbappé vendrá este verano?”: Así reacciona Florentino Pérez

El delantero estrella del conjunto parisino se encuentra entrando con los “descartes” del club, tras quedar fuera de la pretemporada con el PSG, para que tome la decisión de si renueva o no el contrato.

La “novela” entre Mbappé y el Real Madrid parece no tener fin y luego de conocer la noticia de que el francés fue descartado para la gira por Asia, los rumores sobre su fichaje siguen creciendo.

El conjunto parisino lo tiene claro, o es transferido o renueva, en caso de no alargar su contrato y mantenerse en el equipo, habrían lanzado “otra amenaza” y podrían dejarlo sin jugar en la siguiente campaña.

Una situación que el Real Madrid monitorea muy de cerca, ya que es el principal candidato para hacerse con su fichaje, después de la frustrada negociación en 2022 cuando Mbappé parecía que se iba a vestir de blanco, pero al final extendió su vínculo con los parisinos.

A diferencia de ese entonces, el PSG no quería soltar a su estrella, pero ahora el panorama ha cambiado, ya que el club no quiere que se marche gratis en la próxima temporada tras anunciar públicamente que no renovará.

Este domingo, el máximo dirigente del Real Madrid Florentino Pérez se dirigía a su colegio electoral para votar en las elecciones estatales, cuando una reportera lo abordó y le comenzó a consultar sobre la posible llegada de Kylian Mbappé.

“¿Está usted tranquilo? ¿Sigue tranquilo?”, comenzó la periodista de ‘La Sexta’ en referencia a Mbappé. Y el mandatario respondió como lo hizo hace un tiempo en El Chiringuito: “Yo sí. Yo siempre estoy tranquilo”.

“¿Sabemos algo de Mbappé? ¿Vendrá este verano?”, le consulta la joven. “Hoy toca votar. Es un tema importante para todos los españoles”, fue la última respuesta del directivo.