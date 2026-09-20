Ferran Torres hace feliz a Luis Enrique, pero el PSG no es líder de la Ligue 1

Marsella, Francia.

La irrupción de Ferran Torres a la hora de partido, desde el banquillo, resultó providencial para el París Saint Germain, que se apuntó el clásico francés en el Velodrome, contra el Marsella (1-2), desnivelado por Marquinhos y que empuja al conjunto de Luis Enrique a la zona alta de la clasificación.

Aún está lejos del liderato el campeón que lastra su mal arranque y los tres partidos iniciales de temporada sin ganar. Ahora lleva dos triunfos seguidos por primera vez en la Ligue 1 en esta temporada y se alza al sexto lugar, aunque aún a cinco puntos del líder Mónaco.

Todo lo contrario que el Marsella, mucho más necesitado, que fue incapaz de evitar su cuarta derrota seguida y que cae al penúltimo lugar de la tabla, en descenso. El puesto de Bruno Genesio corre peligro.

Luis Enrique necesitó recurrir a Ferrán para encontrar la claridad en ataque que no vieron ni Ousmane Dembele, ni Desiere Doue ni Khvicha Kvaratskhelia, que en la primera parte fueron inferiores al cuadro local. El exjugador del Barcelona agitó el partido. Adelantó al PSG, respondió el Marsella gracias al inglés Angel Gomes y resolvió Marquinhos, a un cuarto de hora del final, antes de que el combinado marsellés se quedara con diez por la expulsión de Thimoty Weah por doble amarilla.

Hasta la salida al campo de Ferrán apenas hubo oportunidades. Para ninguno. El balón rondó ambas áreas, hubo tiros lejanos, pero el peligro apareció con el internacional español. A partir de su entrada, dio un giro el partido.