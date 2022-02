La Selección de Honduras aumentó su crisis tras la ridícula derrota de 0-2 encajada ante El Salvador que lo hunde en sótano de la octagonal y de paso de forma oficial se quedó sin opciones de clasificar al Mundial de Qatar 2022.

Tras el final del juego, el seleccionador “Bolillo” Gómez puso en duda su continuidad al frente de la Bicolor ya que tras unas cortas palabras decidió retirarse de la rueda de prensa.

“En la vida a veces llegan momentos que no son oportunos, eso me está pasando a mí y al cuerpo técnico, estamos en un momento inoportuno donde la paciencia se le agotó a todo mundo y ya pasa de ser una profesión agradable a ser una situación complicada, no hay respecto, no hay credibilidad, somos señalados nosotros por lo que está ocurriendo”, indicó el DT de la H siendo un mensaje que pareció a despedida.

Horas después de estas declaraciones, el presidente Jorge Salomón de la Fenafuth le respondió a Diario Diez sobre el futuro de Hernán Darío Gómez.

“El profesor no ha puesto su renuncia”, indicó de forma contundente el máximo dirigente de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras.

Cabe señalar que “Bolillo” firmó contrato que lo une a la escuadra hondureña hasta el Mundial del 2026 en donde serán anfitriones Canadá, Estados Unidos y México