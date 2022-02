¿Se va? ‘Bolillo‘ Gómez dejó en vilo su continuidad: “Ya no hay paciencia, todo es oscuro”

“En la vida a veces llegan momentos que no son oportunos, eso me está pasando a mí y al cuerpo técnico, estamos en un momento inoportuno donde la paciencia se le agotó a todo mundo y ya pasa de ser una profeción agradable a ser una situación complicada, no hay respecto, no hay credibilidad, somos señalados nosotros por lo que está ocurriendo”, añadió.

“Yo no tengo mucho más que decirles, hemos trabajado en lo que conocemos, no nos salen, no hay resultados, pero la verdad llegamos en un momento inoportuno y no hay paciencia. Feliz noche, un abrazo para todos y hasta otra oportunidad”, cerró.

Luego de esas declaraciones, ‘Bolillo‘ Gómez se levantó de la rueda de prensa y se marchó.