Fenafuth blinda a David Ruiz y anuncia legionarios en duda para la Bicolor

Grupo OPSA habló con Luis Brevé, gerente de la Selección Nacional de Honduras, quien confiesa el acercamiento con los futbolistas legionarios que estarán o no en estos primeros desafíos de la H.

¿Ya está cerrado el acercamiento con los jugadores legionarios?

Sí, el profesor ha hecho contacto con ciertos jugadores, no sabría decir con cuántos y cuales, es un tema privado entre el técnico y los jugadores.

¿El bloqueo de jugadores ya se hizo?

Cómo Federación ya se hizo el bloqueo o reservar a todos los jugadores elegibles en el extranjero para las fechas FIFA y después que el profesor confirme el listado final, ya procederemos con el itinerario de los futbolistas que él desea contar.

¿David Ruiz está en el grupo que fue bloqueado?

Sí, todos los jugadores hondureños que están en el extranjero y que son elegibles, los que están en Europa, MLS, Costa Rica, es un listado amplio y más que es la primera convocatoria del profesor Rueda.

David Ruiz ya participó con la Sub-20, pero es pretendido por Estados Unidos.

Él ya participó con la Sub-20, le hemos estado dando seguimiento y ayer disputó la final, metió el penal, quedaron campeones y muy bien por él y el Inter de Miami. Él está en esa lista de jugadores bloqueados y después si el profesor Rueda determina contar con él, ya ahí se hará oficial en su momento.

El profe Rueda quiere asegurar esos jugadores con gran talento en el extranjero.

Claro, intentaremos que cualquier jugador que sea elegible y que esté jugando a buen nivel en el extranjero, claro que será tomado en cuenta. En el caso de David Ruiz, ya fue al Mundial Sub-20 y ya sabe lo que es estar con la Selección. Esperemos que él pueda venir a la Selección mayor.

¿Arriaga es el único que no bloquearon por lesión?

Kervin Arriaga tuvo una cirugía, ya él está descartado por varias semanas y no llega a los partidos.

¿El tema de Romell Quioto cómo está?

A él se procedió a realizar el bloqueo, pero sabemos que el jugador está en recuperación, se hace por protocolo y habrá que ver cómo va la evolución con él. Creo que el profesor ya habló con él porque no ha hecho fútbol con su club.

¿Alberth Elis si estará?

Sabemos que él se fracturó en la Copa Oro y se está recuperando, ya lo hemos visto en las redes del Burdeos, no ha jugado partidos en la actual temporada.

¿Rigoberto Rivas está siendo considerado?

Ya hablamos con él y nos informó del problema que tiene con el equipo y no sabe si estarán en serie B o C. El 29 de agosto se tomará una decisión y sabremos cuál es el futuro de él, si sigue o no con el equipo.