Fabián Coito previo al duelo ante México: “Es pronto para considerarse descartado”

Y añadió: “Hay que hablar de lo que pueda suceder en el campo, una idea de juego y lo que queremos intentar. Vimos el juego, hablamos de lo que podemos hacer. La idea es no cargar desde lo físico. Debemos tener cosas en el campo que nos permitan un resultado favorable para irnos a casa tranquilos para enfrentar el último juego ante Jamaica”.

“La presión siempre existe en el fútbol y más en este caso que significa ir al Mundial. Cada partido está cargado de un montón de situaciones. La presión nunca se la paso al futbolista, la asumo como entrenador, al jugador le intento transmitir una idea para conseguir el resultado y en base a saber lo que está en juego . Lo más importante es el futuro de la Selección. Intentamos no sentirnos presionados, es lógico que exista alrededor de un juego como este”, indicó.

Fabián Coito también referenció los dos últimos partidos contra México (amistoso y Copa Oro), como parte de la preparación para el de mañana.

“Se puede sacar un buen resultado, eso es parte de la información y de la historia reciente de los enfrentamientos de estas dos selecciones, nos sirve para preparar este partido. El de Copa Oro estuvo cargado de un montón de situaciones que nos afectaron en el rendimiento del equipo. Había un grupo en los Olímpicos, situaciones de Covid positivos y que nos afectó a jugadores. Eso definitivamente no se va a dar ahora”, sostuvo.

“ Hay que intentar hacer esas cosas que nos sirvan para edificar y construir la idea de lo que vamos a llevar al campo. No cometer errores, ver lo que intente armar México, que sabemos es bueno. Debemos intentar limitar al rival, no lo hemos hecho mal, pero nos hace falta concretar, no hay que presionar a los futbolistas, darles la confianza, seguridad de que podemos hacerlo, con la confianza de que podemos sacar el resultado”, indicó el DT de la H.

Honduras de visita ha sumado dos puntos, primero fue en Canadá y luego ante el Salvador. ¿Sacar un empate en el Azteca sería el mejor resultado? Ante esta pregunta, el técnico nacional respondió: “Estamos hablando a priori sin ver lo que sucede en el juego, eso está condicionado, claro que sería un gran resultado irnos con puntos en el estadio Azteca, iríamos a casa y buscaríamos obtener el triunfo como locales y eso nos permitiría estar cerca en los puestos que nos podía llevar al Mundial”.

Y siguió: “Más allá de lo que ha pasado, todos los partidos son distintas, habla de paridad, de la dificultad que ha tenido México para ganar en casa, hay que plantear un equipo fuerte, tenemos futbolistas para hacerlo, ojalá la idea salga bien”.