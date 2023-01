“Corazón...”, el último y duro mensaje de la esposa de Dani Alves

Momento duro. La esposa del futbolista brasileño Dani Alves, Joana Sanz, compartió un nuevo mensaje tras la difícil situación que está atravesando en su vida personal.

A principios de enero perdió a su madre por un cáncer de ovarios que le fue detectado en octubre y el pasado viernes su pareja fue enviada a prisión por presunta agresión sexual en Barcelona.

Active su cuenta de registro para tener acceso a navegación ilimitada

“Pido por favor a los medios de comunicación que están fuera de mi casa que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana”, publicó Joana en su Instagram cuando el futbolista, su esposo, fue enviado a prisión.

Y agregó: “apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los dos únicos pilares de mi vida. Tengan un poco de empatía, en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno, gracias”.

Ahora, Joana Sanz publicó un corto, pero triste mensaje ante la situación que está atravesando.

“Corazón; aguanta tanto dolor por favor”, escribió en las notas del teléfono y que subió en sus historias de Instagram.