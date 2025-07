Espinel confirma altas en Olimpia, habla de Quioto y lanza dardo a Liga Nacional

Teguciagalpa, Honduras.

Asimismo, vociferó que él no tuvo nada que ver en las decisiones que se manejan en el torneo de reservas, y aunque no lo mencionó se refería claramente sobre el despido de los técnicos Roger Rojas y Juan Flores.

Espinel expresó que el sumarle más minutos sub 20 a la regla de juego no ayudará a mejorar el nivel de la Liga Nacional ya que lo demostró algo "superficial". Por último habló sobre la posible incorporación de Romell Quioto y la salida de André Orellana.

¿Cómo ha sido este inicio de pretemporada?

Como todo inicio de trabajo de pretemporada, de reorganización de un plantel, con mucho trabajo, pero por sobre todas las cosas cumpliendo la planificación que hicimos antes de marcharnos de vacaciones. Contentos porque se están cumpliendo los plazos en cuanto a las cargas y los días de trabajo. Nos gustaría tener a todos los jugadores, pero no los podemos tener por el caso de los jugadores de la selección. Ni qué hablar que estamos muy contentos con la participación que están haciendo ellos.

Pero los que están, la verdad que están cumpliendo con las pautas físicas, que es la etapa donde más se carga, e ir teniendo también una impronta de nuestra preparación táctica para lo que va a ser el campeonato durísimo que vamos a tener. Muy contentos con el recibimiento del grupo, de los directivos, que nos han dado todo para poder hacer nuestro trabajo.

Profe, de los refuerzos que ya han llegado al equipo, ¿qué nos puede decir? ¿Está pensando en reforzar más zonas?

Empiezo por lo último. Siempre en el fútbol, ​​hasta que termina el periodo de pases, nunca está nada dicho, porque pueden haber ventas de jugadores que están y eso hay que ir evaluando. Todavía tenemos cupo de extranjeros para traer, y también podemos incorporar algún jugador nacional. En cuanto a los que hemos incorporado: Facundo Queiroz, Elison Rivas, Maynor Arzú que volvió de préstamo, y Andrés Salazar, el arquero colombiano. Nos hemos encontrado con profesionales con todas las letras, y también respondieron al perfil que buscábamos. Gracias a los directivos se pudieron cerrar y se están adaptando rápidamente a nuestra dinámica.

¿Cuál es su opinión sobre el nuevo formato de liga, la Liguilla y el aumento de minutos para los sub-20?

Esto se va a ir viendo con el tiempo. No sé cuál es el objetivo de los cambios. Si me quito el rol de entrenador de Olimpia, creo que no mejora nada. Agregar minutos a menores parece una medida superficial. Creo que el cambio en el fútbol hondureño debe venir desde el trabajo con juveniles, con mejores competencias y campos de entrenamiento. En cuanto a la Liguilla, eso funciona en ligas con 20 equipos, donde hay más equilibrio. No creo que este formato ayude al desarrollo técnico o táctico. Pero apoyo a quienes tomaron esta decisión; vamos a hacer nuestro trabajo.

¿Ha visto la selección? ¿Qué opina de Edrick Menjívar y su rendimiento?

Sí, estoy muy pendiente. Hablo con los jugadores de Olimpia siempre, tanto para felicitarlos como para apoyarlos en los momentos difíciles. En el caso de Edrick, le dije que lo más importante siempre es el siguiente partido. No hay que quedarse en la crítica ni en el elogio. Tiene que estar fuerte mentalmente. Estoy muy contento por Reinaldo Rueda y el proyecto. Se criticaba mucho sin ver el trabajo a largo plazo. Todavía hay esperanza, y aunque México es fuerte, es un partido y cualquier cosa puede pasar.

¿Cómo ve las posibilidades de Honduras ante México? ¿Qué pasa con José García, Josman Figueroa y André Orellana?

La expectativa ante México es esperanzadora. Honduras ha cambiado mentalmente y tiene jugadores con personalidad. ¿Por qué no competir de igual a igual? En cuanto a José y Josman, están con nosotros, los queremos en el equipo. No tengo información oficial de una salida. Si hay una negociación y conviene al club, se evaluará. Con André Orellana sí se está negociando un préstamo dentro de la Liga.

Con Yustin y Benguché en selección, ¿piensa reforzar la línea ofensiva?

​​​​Sí, lo estamos analizando. No sabemos si contaremos con ellos por fechas FIFA. También estamos viendo si usamos el cupo extranjero en esa posición o no. Hay nombres nacionales también. Todo depende de las evaluaciones. Además, la selección es una gran vitrina y eso puede generar ofertas para nuestros jugadores.

¿Qué papel tendrán las reservas con tantos partidos? ¿Jugará en fechas FIFA o pedirá suspensión?

Me alegra que mencione eso. Hubo información falsa diciendo que yo tomé decisiones en la reserva. Eso es mentira. No me corresponde, no es mi rol. Solo observa jugadores. Me molestó mucha esa información y hasta hablé con mi abogado. Estoy abierto a responder siempre. En cuanto a jugar en fechas FIFA, no tengo problema si se decide seguir. Tenemos jugadores jóvenes listos para suplir a los seleccionados. Por el bien de la Selección, podríamos seguir jugando.

Olimpia jugará torneos nacionales e internacionales. ¿Es posible ganar ambos?

Olimpia debe apuntar a los dos. Hay que manejar inteligentemente las cargas. Vamos a competir en todo, hay una deuda internacional. Primero hay que pasar fase, pero tampoco se puede descuidar el torneo local. Aquí se exige ganar todo, incluso amistosos. Vamos a apostar a ganar cada partido.

¿Qué opina sobre no aprobar el aumento a 12 equipos en la Liga Nacional?

Tener más equipos hace bien, en mi país hay 16. Da más competencia y trabajo. Pero no sé si estamos listos ahora por el calendario y la infraestructura. Con más equipos sí se podría aplicar otro formato. Actualmente, solo 4 equipos no participan en la fase final y eso es poco. Cuando haya mejores estadios y condiciones, se podrá crecer.

¿Romell Quioto podría volver? ¿Qué expectativas tienen para el clásico amistoso?

Escuchó cosas, pero no oficiales. Quioto es un jugador de jerarquía, y si me consulta, diré que todos los buenos jugadores son bienvenidos. Sobre el clásico, será un partido de preparación, pero es un clásico y hay que ganarlo. Faltarán varios jugadores, algunos no tienen visa. Será un clásico algo desfigurado en nombres, pero importante igual.

Traer a Salazar y tener a Menjívar genera una linda competencia. ¿Cómo manejará esa rotación?

Hoy nuestro arquero es Menjívar, por trayectoria. Pero Andrés lo sabe, y Edrick también, que la competencia será diaria. Los dos deben mantener el nivel. Con la seguidilla de partidos, habrá rotaciones y eso los va a potenciar. Andrés trabaja con muchas ganas, sabe su rol, y eso suma al proyecto.