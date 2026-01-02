Figura del Espanyol dice que golpearía a Lamine Yamal y el jugador culé le responde

El FC Barcelona se medirá con el Espanyol en el RCDE Stadium por la jornada 18 de la Liga Española, en un derbi catalán que ya se empezó a calentar con dos grandes protagonistas que estarán en el campo de las acciones.
Tras el regreso del parón navideño, el Barça visita a su vecino y archirrival de la ciudad, el Espanyol. Los focos estarán puestos en la vuelta del portero Joan García a Cornellà defendiendo ahora la portería azulgrana tras su polémica salida del conjunto perico.
Con todo eso, ya de por sí el partido es caliente y el ambiente se ha tornado más con un rifirrafe entre ambos clubes, también entre jugadores, aumentando la rivalidad entre ambas instituciones a niveles de otra época.
Pere Milla, delantero y goleador del Espanyol en LaLiga con seis tantos, le puso más picante al derbi barcelonés con unas declaraciones que ya han provocado reacciones en el FC Barcelona antes del partido de este sábado a partir de las 2.00 PM, hora de Honduras.
El futbolista perico participó en un programa de humor 'Perico Que Vola' realizado ante público en el Eixample Teatre, teatro referente de la comedia y el humor de Barcelona. También estaba la jugadora Anna Torrodà, del primer equipo femenino del Espanyol. Fue durante el programa cuando se dieron diferentes situaciones que no han gustado nada a la afición y el entorno azulgrana.
En uno de los momentos, los conductores del programa invitaron a ambos jugadores a disparar balones contra una silueta de cartón de Joan García, ex del Espanyol y actual portero de Barça. Si impactaban la pelota en la cabeza del portero conseguían mayor puntuación. Esto generó risas entre los presentes.
Durante el espacio, un espectador tomó el micrófono y lanzó una pregunta para Pere Milla que pronto se viralizó: “¿A quién quieres pisar, a Joan Garcia o a Lamine Yamal?”.
Tras pensarlo unos segundos, Pere Milla respondió entre risas: “Yo creo que a Lamine”. El público celebró la ocurrencia con aplausos, en un ambiente distendido que, sin embargo, no tardó en trascender afuera del programa. Porque en la previa de un derbi declarado de alto riesgo, cada palabra cuenta.
Consciente del alcance que podían tener sus palabras, el propio futbolista ironizó sobre los titulares que podrían generarse a partir de su comentario. Primero bromeó con la frase "Pere Milla quiere pisar a Lamine Yamal" y, acto seguido, el delantero remató la escena afirmando que "Pere Milla va a pisar a Lamine Yamal".
LA RESPUESTA DE LAMINE YAMAL
La respuesta desde el Barcelona no tardó en llegar. Lamine Yamal decidió avivar todavía más la previa del derbi catalán y contestó a las palabras de Pere Milla con una publicación en su cuenta de Instagram.
El joven extremo azulgrana respondió a su manera, sin declaraciones, pero con imágenes cargadas de mensaje. Lamine subió dos historias a Instagram referentes al derbi del año pasado en el RCDE Stadium: en la primera, una foto celebrando un gol junto a Alejandro Balde, de espaldas a la grada del Espanyol y con los brazos abiertos; en la segunda, la misma celebración, pero esta vez de cara.
El texto que acompañaba las imágenes era breve y directo: “Ganas de volver”, junto a emoticonos con los colores del Barça, uno de risa... y un pie. Un símbolo nada casual luego de lo que dijo el goleador del Espanyol.
El Espanyol en general y Manolo González -su técnico- en particular, han explotado este viernes en la previa del derbi catalán, el más caliente de la última década. El entrenador perico defendió a su afición ante los ataques que está sufriendo siendo condenados por el recibimiento que se espera que pueda tener Joan García este sábado y puso al Barcelona ante el espejo a la hora de dar lecciones.
"Llevo entrenando un año y pico, casi dos, y aquí no hemos matado a nadie. No entiendo estas historias. No pasará nada. La gente es consciente de lo que tiene que hacer, tienen un comportamiento excelente, y ha sido así generalmente. En este aspecto no le daremos más vueltas. Los aficionados van a apretar, nadie va a venir con ramos de rosas. Tengo muchos amigos del Barcelona. Cuando vino Figo al Camp Nou... no están en condiciones de dar lecciones a nadie", explicó el técnico.
El Espanyol–Barcelona de este sábado será distinto a los de los últimos años. El Barça llega como líder, mientras que el conjunto perico lo hace lanzado, con confianza y con la sensación de poder competir de tú a tú tras sumar cinco victorias consecutivas y ser quinto en la tabla de posiciones de LaLiga.