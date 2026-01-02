Figura del Espanyol dice que golpearía a Lamine Yamal y el jugador culé le responde

Barcelona, España.

El FC Barcelona se medirá con el Espanyol en el RCDE Stadium por la jornada 18 de la Liga Española, en un derbi catalán que ya se empezó a calentar con dos grandes protagonistas que estarán en el campo de las acciones. Tras el regreso del parón navideño, el Barça visita a su vecino y archirrival de la ciudad, el Espanyol. Los focos estarán puestos en la vuelta del portero Joan García a Cornellà defendiendo ahora la portería azulgrana tras su polémica salida del conjunto perico. Con todo eso, ya de por sí el partido es caliente y el ambiente se ha tornado más con un rifirrafe entre ambos clubes, también entre jugadores, aumentando la rivalidad entre ambas instituciones a niveles de otra época. Pere Milla, delantero y goleador del Espanyol en LaLiga con seis tantos, le puso más picante al derbi barcelonés con unas declaraciones que ya han provocado reacciones en el FC Barcelona antes del partido de este sábado a partir de las 2.00 PM, hora de Honduras. El futbolista perico participó en un programa de humor 'Perico Que Vola' realizado ante público en el Eixample Teatre, teatro referente de la comedia y el humor de Barcelona. También estaba la jugadora Anna Torrodà, del primer equipo femenino del Espanyol. Fue durante el programa cuando se dieron diferentes situaciones que no han gustado nada a la afición y el entorno azulgrana.

En uno de los momentos, los conductores del programa invitaron a ambos jugadores a disparar balones contra una silueta de cartón de Joan García, ex del Espanyol y actual portero de Barça. Si impactaban la pelota en la cabeza del portero conseguían mayor puntuación. Esto generó risas entre los presentes. Durante el espacio, un espectador tomó el micrófono y lanzó una pregunta para Pere Milla que pronto se viralizó: “¿A quién quieres pisar, a Joan Garcia o a Lamine Yamal?”. Tras pensarlo unos segundos, Pere Milla respondió entre risas: “Yo creo que a Lamine”. El público celebró la ocurrencia con aplausos, en un ambiente distendido que, sin embargo, no tardó en trascender afuera del programa. Porque en la previa de un derbi declarado de alto riesgo, cada palabra cuenta. Consciente del alcance que podían tener sus palabras, el propio futbolista ironizó sobre los titulares que podrían generarse a partir de su comentario. Primero bromeó con la frase "Pere Milla quiere pisar a Lamine Yamal" y, acto seguido, el delantero remató la escena afirmando que "Pere Milla va a pisar a Lamine Yamal".

LA RESPUESTA DE LAMINE YAMAL

La respuesta desde el Barcelona no tardó en llegar. Lamine Yamal decidió avivar todavía más la previa del derbi catalán y contestó a las palabras de Pere Milla con una publicación en su cuenta de Instagram. El joven extremo azulgrana respondió a su manera, sin declaraciones, pero con imágenes cargadas de mensaje. Lamine subió dos historias a Instagram referentes al derbi del año pasado en el RCDE Stadium: en la primera, una foto celebrando un gol junto a Alejandro Balde, de espaldas a la grada del Espanyol y con los brazos abiertos; en la segunda, la misma celebración, pero esta vez de cara.