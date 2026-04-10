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La decisión de Enzo Fernández en el Chelsea: Real Madrid pendiente de su futuro

El mediocampista argentino dio un paso adelante para hacer las paces con el Chelsea, sin embargo no se salva del todo.

  • Actualizado: 10 de abril de 2026 a las 11:11 -
  • Agencia EFE
La decisión de Enzo Fernández en el Chelsea: Real Madrid pendiente de su futuro

Enzo Fernández es capitán del Chelsea y fue sancionado por el club inglés.
Londres, Inglaterra.

Liam Rosenior, técnico del Chelsea, confirmó que el argentino Enzo Fernández se ha disculpado por los comentarios sobre su hipotético futuro, pero que, aun así, tendrá que cumplir el castigo de dos partidos que le impuso el club.

En varias entrevistas, el jugador argentino aseguró que, pese a tener aún varios años de contrato en Stamford Bridge, no sabe si seguirá la próxima temporada en el Chelsea y, aunque no quiso pronunciarse sobre un posible destino, afirmó que le gustaría vivir en Madrid tanto a él como a su familia.

Esto le supuso un castigo de dos partidos de suspensión por parte del Chelsea. Uno ya lo cumplió el pasado fin de semana en la victoria por 7-0 contra el Port Vale en la FA Cup y el segundo lo cumplirá este domingo contra el Manchester City en la Premier League.

"Tomé una decisión. Quiero que Enzo tenga una increíble carrera, pero el domingo no va a jugar. Hay ciertos valores en los que creo y que creo que harán más fuertes al club si los cumplimos", dijo Rosenior este viernes en rueda de prensa.

"Tuve una buena charla con Enzo. Se disculpó conmigo y con el club. No cuestiono su personalidad o cómo es él, pero creo que la gente comete fallos y no se puede pasar por alto el castigo".

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Agencia EFE
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