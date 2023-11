‘Mango’ Sánchez: “Fue mi sueño; regalarle una casa es algo pequeño”

“Yo desde que comencé a jugar he estado ahorrando fuerte mi dinerito para que un día se cumpliera lo de ayudar a mi madre de esta forma, pero todo tomó mayor forma cuando llegué al Olimpia , haber llegado aquí ha sido algo lindo. Yo siempre le prometí a Dios que iba a trabajar fuerte y que si me hacía campeón de Liga Nacional y de la Liga Concacaf iba a iniciar con ese proyecto, ya a la fecha hemos ganado tres campeonatos seguidos, y todo el dinero que he percibido con los premios y todo los bonos los invertí en la vivienda”, relató el jugador de 33 años.

“Desde que yo me fui convirtiendo en futbolista profesional ese fue mi sueño. Yo me propuse trabajar fuerte para regalarle una casa a mi mamá con el sudor de mi frente. Hoy me siento feliz y orgulloso por haber podido lograr este objetivo de recompensar un poco de lo mucho que mi mamá hizo por mí. Ella siempre ha estado conmigo en las buenas y las malas”, expresó con mucha emoción el lateral izquierdo de los leones a Diario LA PRENSA.

El destacado momento fue luego del partido que Olimpia derrotó 3-1 al Vida en La Ceiba. El equipo regresó a la capital, pero ‘Mango’ pidió un permiso especial al cuerpo técnico para viajar a su pueblo. El lunes la fue a traer a donde ella alquilaba y la llevé a su nueva casa.

Carlos Sánchez expresó que hoy en día comprar una casa es hacer un esfuerzo inmenso, pero para al hacer algo para su no hay límites. “El gasto de una casa es grande hermano, no tienes idea, se me han ido todos mis ahorros, mis sueldos y todos los premios que he ganado ahí se han quedado, pero cumplirle la promesa a mi madre no tiene precio, el dinero con trabajo se puede recuperar. La satisfacción que sintió ella no tiene precio”.

--Más de Carlos ‘Mango’ Sánchez--

No esperaba llegar al Olimpia: “Cuando salí del Motagua y luego llegué al Vida trabajé como siempre lo he hecho y nunca esperé poder llegar a Olimpia porque ya tenía 30 años porque en los equipos grandes siempre buscan jóvenes, pero gracias a Dios se me dio la oportunidad y ahora que estoy en Olimpia estoy más que feliz y espero poder seguir muchos años más aquí poniendo disciplina y esmero”.

Habló del retiro: “Me gustaría quedarme en Olimpia hasta mi retiro, pero esto es de rendimiento, estar aquí es de mucha exigencia porque todos los años tienes que ganar títulos. Yo en lo personal trabajo con mucha entrega para dar lo mejor de mí siempre.

Luego del fútbol estoy analizando si voy a buscar convertirme en entrenador o me voy a dedicar a otra cosa. Ahorita no pienso en eso porque me siento en condiciones para seguir en el fútbol”.

Su vida personal: “Soy mejor persona que futbolista porque siempre he tratado de ser solidario con los compañeros dando lo mejor dentro y fuera de la cancha para ser ejemplo para los más pequeños. En la vida es importante ser buena persona”.