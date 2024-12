Real Madrid deja escapar una gran oportunidad y cede empate ante Rayo Vallecano en LaLiga

El Real Madrid , que igualó con goles del uruguayo Fede Valverde y el británico Jude Bellingham antes del descanso los dos tantos iniciales del Rayo Vallecano , empató en Vallecas un derbi eléctrico en el que destapó sus carencias defensivas pero también pudo ganar con otro gol de Rodrygo Goes que neutralizó Isi Palazón .

Ese segundo mazazo no dejó tocado al Real Madrid , sino que le sirvió para reaccionar y empezar a ganar metros sobre la portería del Rayo aunque sin tener excesiva profundidad con Rodrigo y Brahim Díaz . Por ello, tuvo que buscar diferentes recursos y su primer gol llegó con un disparo seco lejano del uruguayo Fede Valverde .

Aún así, el Real Madrid no se resignó a irse sin los tres puntos de Vallecas y acabó atacando con todo su arsenal disponible, aunque la defensa del Rayo, bien plantada, adoptó la táctica de no asumir riesgos y tener muy bien controlados a los atacantes rivales, sobre todo a Vinicius, al que no dejó recibir con facilidad pero que demostró su calidad con un disparo cruzado muy peligroso que Batalla, a los 83 minutos, despejó a córner.

Los minutos finales volvieron a ser frenéticos, con constantes alternativas en ambas áreas y dos equipos que dieron la sensación de no conformarse con un empate que vale más al Rayo que al Real Madrid.