Elías Burbara revela porqué Real España ficha a exjugadores del Olimpia

San Pedro Sula, Honduras.

La Máquina del Real España está asegurando cada uno de los vagones para hacerle frente al torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional y a base de refuerzos quiere fijar una plantilla que compita por el título. El hambre de gloria es muy grande, pues ya son siete años de sequía, pero cómo en cada inicio de certamen las expectativas son positivas. En un mano a mano entre Diario LA PRENSA y el presidente del Real España, Elías Burbara, se tocaron diferentes temas de interés en el club.

El empresario reveló la cantidad económica que le han pedido algunos jugadores en las últimas semanas para jugar con los aurinegros. “Andan más perdidos que a saber qué”. Burbara respondió a los críticos de los fichajes que son precedentes del Olimpia, habló de la economía del club y le hizo una petición a los llamados referentes de la plantilla. No dejó por fuera el proyecto de exportación de talentos y su pensamiento sobre la actualidad con la Bicolor.

ENTREVISTA CON ELÍAS BURBARA

¿Qué expectativas hay de cara al inicio del torneo Clausura? Siempre son las mismas. Estamos concentrados en los detalles y esperando que esta vez podamos lograr nuestros objetivos. La ilusión y la esperanza es lo último que tenemos que perder, hay que trabajar y afinar detalles en lo que necesite el cuerpo técnico para que el equipo este de lo mejor. Sin hacer mucho ruido, Real España es uno de los equipos que más se ha reforzado ¿era necesario? Sí, necesitábamos hacer algunos ajustes principalmente en la parte ofensiva. Había un desbalance defensivo conservador y necesitábamos un par de elementos de mayor vacación ofensiva, ese es el enfoque y espero que Brian. Yeison y Matías nos vengan a resolver esa fortaleza. ¿Todo lo que pidió Jeaustin Campos se le complació? La mayoría, en un 90%, siempre hay situaciones que se escapan de la realidad de nuestras manos, así que veremos. ¿No hay excusa, entonces? Nunca hay excusa. Tenemos mejores herramientas que otros años, hay más experiencia, en los últimos torneos éramos el equipo con el promedio más bajo en edad de la Liga Nacional y así siempre competíamos. Hoy estamos agregando más edad. Espero que en mayo se dé el resultado. Siempre cuando llegan extranjeros es una apuesta ¿qué le han dicho de los que llegaron ahora al club? Siempre son una apuesta, muchas veces han venido extranjeros con grandes nombres y no han funcionado y otros sin ser muy conocidos y han rendido. Los que han hecho nuestros tres nuestros extranjeros en el pasado no cuentan, contará lo que hagan aquí con Real España. ¿Qué jugadores no logró cerrar en este mercado de piernas? En su mayoría cerramos todo. Tal vez no es que no se logró si no que buscamos en alguna posición en especifico y no lo encontramos. Nos tocó corregir la planeación por falta de opciones, pero es un tema general a nivel nacional. No fue que no se pudo, fue que no encontramos. ¿Cuál es la petición más extravagante que le ha pedido un jugador? En diciembre aparecieron un par de jodidos pidiéndome entre 20,000 y 25,000 dólares por venir, andaban más perdidos que a saber qué, jajaja. ¿Qué pasó con Deyron Martínez? Desafortunadamente el jugador tiene contrato y no logramos llegar a un acuerdo con el Real Sociedad, pero más adelante se va dar, eso esperamos.

Usted como presidente de Real España ¿qué opinión le merece la molestia de muchos aficionados en redes sociales por contratar una cantidad de jugadores ex Olimpia? Vamos al grano con ese tema. Hay un procedimiento en contratación en el club donde primero se habla con el cuerpo técnico, se analiza el panorama de necesidades que tenemos y, una vez pase eso buscamos opciones en el exterior y localmente. Uno quiere contratar lo mejor, uno no anda diciendo no voy a fichar de este equipo, sino que solo de este. Aquí buscamos jugadores con experiencia, jugadores que están acostumbrados a ser campeones, jugadores que sepan que es pelear finales, jugadores que tengan ese ruedo internacional o que sepan que es estar en una Selección Nacional. Desafortunadamente en la mayoría de equipos de la liga no encontramos esas características y todo se reduce a uno o dos equipos. Si buscamos jugadores con experiencia en finales porque nuestro objetivo es ser campeón, entonces ya sabemos cual es el recorrido de Olimpia y obviamente todos los jugadores que han pasado por ahí saben de eso. Unos dicen es que solo de Olimpia y tal vez es porque solo los jugadores de Olimpia tengan esas condiciones. ¿Entonces esa es la línea? Correcto, por ejemplo, si te traigo a un jugador de un equipo de tabla media no puedo tener la certeza de que me va sacar un resultado en una semifinal en Tegucigalpa. Hay una línea de trabajo y unos objetivos a cumplir. ¿Lo deja más tranquilo que Costa Rica tiene técnico por todo lo que se mencionó? Tranquilo siempre hemos estado. Desde el día que platicamos con Jeaustin se planteó un proyecto, se hizo una planeación y siempre he sentido a Jeaustin a bordo del proyecto y sabía que no me iba a tirar la toalla. Hasta hoy tiene contrato hasta mayo no necesitamos un contrato o un papel para que se sienta tranquilo y sepa que estamos apostando por él a largo plazo. En algún momento nos vamos a pensar, no estemos pensando en buscar técnico a mediano o largo plazo y espero que él no esté buscando ofertas de trabajo.

¿Se hará una propuesta larga con él? Yo he firmado cuerpos técnicos por largo tiempo y me piden la rescisión en seis meses. Recuerdo el caso de Tato García solo firmamos la extensión del contrato y al mes me estaba pidiendo que rompiéramos, al final el papel es una cosa y la relación interpersonal es otra, con él nos estamos llevando muy bien. Decía el presidente de Motagua, Eduardo Atala, que a Olimpia además de ganarles en la cancha hay que ganarles en el escritorio ¿es así? La realidad es que uno tiene que enfocarse a lo interior de la institución, tratar de mejorar como Real España en todos los aspectos, en el escritorio en la cancha y tiene que haber un mejoramiento constante. Si no dejamos de crecer y mejorar es cuestión de tiempo que cumplamos nuestros objetivos. ¿Y están creciendo y mejorando constantemente? Claro, siempre. ¿Qué ha pasado con los sampedranos que siguen apegados a una sequía? Real España específicamente fallamos en la salida que tuvo Troglio al exterior, de los últimos 10 torneos Olimpia ganó ocho títulos y Motagua dos, Real España esa final con Motagua y creo que ese era nuestro chance. Ese partido de ida fue el que nos detonó y de ahí todos los equipos hemos estado en las mismas, el torneo pasado vino Motagua y rompió la hegemonía, ojalá se tarde Olimpia en volver a tener otra hegemonía y podamos ahorita en mayo, que ellos están haciendo ajustes, tener la oportunidad de pelear un campeonato y ganarlo. Entre directivos se llevan bien ¿hablan ese tema de que se fue Troglio y que podría ser una oportunidad para los demás? No porque el técnico que llegó es de primer nivel, así como lo es Troglio, obviamente, nosotros tenemos que pensar en Real España el profesor Jeaustin ya tuvo un buen primer torneo esa experiencia le puede ayudar para no pasar por lo mismo. ¿Le quita la paz Real España? Es un trabajo extracurricular bien enredado, pero tratamos de hacer el trabajo mejor hecho posible. ¿Siente que lo han dejado solo?No, siempre estamos juntos como junta directiva, hay varios grupos de apoyo y todos estamos unidos.

¿Las canas que hoy tiene son por Real España? Sí, claro, hombre. La mayoría. ¿Real España es un equipo estable en todos los sentidos? En estabilidad económica como siempre estamos patas para arriba, siempre andamos arañando y buscando de donde sacamos recursos. Por ratos entramos en una estabilidad económica y por ratos nos metemos a unos huecos. A pesar de eso el equipo siempre va tener los presupuestos cubiertos. ¿Hay jugadores que ya están cerrando su ciclo en Real España si no hacen un buen torneo o no lo considera así? No para nada. El equipo tiene una buena columna, joven todavía porque yo no veo a ningún jugador de 35 o 36 años para decir que se le está acabando su ciclo, es más están entrando a su etapa de madurez. Ahorita es cuando se les hace el llamado para que facturen un título. Para ser específicos; un Buba López, Jhow Benavídez o un Darixon Vuelto Sí, de ellos y hasta de mí. Pasamos una reseña del equipo con el que fuimos campeones desde 2017 hasta la fecha y los que seguimos somos nosotros los directivos y si el problema somos nosotros tenemos que cambiar y salir. Ellos eran muy jóvenes en aquel entonces y tenían otros referentes. Están volviendo a exportar jugadores, primero con Exon Arzú y ahora Daniel Carter ¿Están buscando ser un equipo de muchas ventas? Históricamente hemos tenido esa buena reseña. Necesitamos reforzar esa gestión y no solo son ellos también intentaremos con los jóvenes promesas, la misión que tienen es dar ese salto al exterior más que por las finanzas del club es por el nivel de la Selección. Los entrenadores que vienen a dirigir a la H se encuentran con la difícil tarea de no encontrar tantos legionarios como antes. Honduras no tiene ni 20 jugadores en el exterior.

Y hablando de juventud ¿qué pasó con Aceituno, Carrasco, Felix y Osorto, ¿no tuvieron mucha participación? No pasa nada con ellos, simplemente hay jugadores que obtienen su madurez más rápido que otros, hay jugadores que necesitan jugar para alcanzar ese nivel y no nos desprendimos de ellos, los hemos prestado por seis meses para que tengan sus minutos y puedan regresar en junio para que vengan con mayor ritmo.

