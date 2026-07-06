El Mundial 2026 y las selecciones que más han crecido en el camino

El Mundial 2026 llega con una sensación distinta para varias selecciones. No todos los equipos que han crecido son candidatos directos al título. Algunos simplemente dejaron de parecer invitados cómodos. Otros pasaron de ser proyectos interesantes a rivales incómodos, con planteles más hechos, entrenadores más asentados y una identidad menos prestada.

Eso importa porque el crecimiento en una Copa del Mundo no siempre se mide por nombres famosos. Se mide por cómo una selección compite cuando el partido se cierra. Por cómo defiende una ventaja. Por si tiene variantes cuando el plan inicial no alcanza.

Las selecciones favoritas para el Mundial 2026 siguen siendo las de siempre: Argentina, Francia, España, Inglaterra, Brasil y Portugal aparecen en la conversación principal por plantilla, experiencia y recorrido reciente. Pero detrás de ellas hay equipos que llegan más fuertes que hace cuatro años.

Marruecos ya no juega como sorpresa

Marruecos cambió su lugar en la conversación después de Qatar 2022. Llegar a semifinales no fue solo una racha bonita. Fue una prueba de estructura. Defendió bien, eligió cuándo correr y no se desarmó contra rivales de mayor cartel.

Para el Mundial 2026, Marruecos ya no puede esconderse bajo la etiqueta de revelación. Eso es una ventaja y una carga. Tiene jugadores acostumbrados a competir en Europa, una base táctica seria y una memoria reciente de partidos grandes.



Entre los equipos revelación del Mundial 2026, Marruecos incluso queda en una categoría rara: ya reveló lo que podía hacer, pero todavía tiene margen para confirmar que no fue un caso aislado.

Colombia llega más estable que en ciclos anteriores

Colombia es uno de los casos más interesantes porque su crecimiento no depende de una sola figura. Esa es la diferencia. En otros ciclos, el debate se reducía demasiado a una estrella, una lesión o un momento de forma. Ahora el equipo parece más compacto.

La mejora se nota en la mezcla. Tiene velocidad por fuera, mediocampistas con oficio y una defensa que puede competir físicamente. También tiene algo que en torneos cortos vale mucho: jugadores capaces de ganar duelos sin que el equipo tenga que dominar 70 minutos.

Colombia no entra como favorita principal, pero sí como una selección peligrosa. En los pronósticos de la Copa del Mundo 2026, ese tipo de equipo suele ser incómodo. No necesita jugar perfectamente para tumbar a un rival más cotizado. Necesita un partido serio, una transición limpia y un área bien defendida.

Japón ya no parece un proyecto menor

Japón lleva años construyendo con paciencia. Su crecimiento no es ruidoso, pero sí muy real. Cada Mundial le ha servido para ajustar algo: ritmo, presión, salida, mentalidad o profundidad de plantilla. Ya no se trata solo de ser ordenado y correr mucho.

La diferencia actual está en la cantidad de futbolistas que compiten fuera de Japón con responsabilidades reales. Eso cambia la personalidad del equipo. Un jugador que cada semana enfrenta presión europea no llega al Mundial igual que uno que solo conoce partidos cómodos.

Japón puede presionar alto, defender bajo y jugar con una velocidad molesta entre líneas. No siempre tiene el peso individual de una potencia, pero sí una idea colectiva muy trabajada. En un torneo de 48 equipos, eso puede alcanzar para mucho más que una buena fase de grupos.

Noruega creció alrededor de una amenaza evidente

Noruega tiene algo que pocas selecciones poseen: un delantero que obliga al rival a modificar toda la defensa. Erling Haaland cambia el modo en que se protege el área, se mide la línea y se gestionan los centros laterales. Pero el crecimiento noruego no puede quedarse solo ahí.

El equipo ha mejorado porque alrededor de esa amenaza hay más fútbol. Martin Odegaard le da pausa, pase y dirección. Otros jugadores han ganado experiencia en ligas fuertes. Noruega todavía debe demostrar que puede manejar partidos grandes sin partirse, pero su techo subió bastante.

Cabo Verde y Uzbekistán representan otro tipo de crecimiento

Cabo Verde y Uzbekistán no tienen que llegar a cuartos de final para confirmar su avance. Su crecimiento ya está en la clasificación. En ambos casos, el Mundial funciona como premio y como prueba.

Cabo Verde lleva años siendo un rival más serio de lo que muchos casuales imaginan. Su avance refleja trabajo en la diáspora, disciplina táctica y una generación que aprendió a competir sin complejos. Uzbekistán, por su parte, representa el crecimiento de Asia Central dentro del mapa mundial.

Para revisar el mercado desde otra mirada, los pronósticos de la Copa del Mundo 2026 también ayudan a medir qué selecciones han ganado respeto fuera del discurso puramente periodístico.

FAQs

¿Qué significa crecer de cara al Mundial 2026?

Significa llegar con más recursos reales que en el ciclo anterior. Puede ser una mejor generación, una defensa más firme, un entrenador más asentado o una clasificación histórica. No siempre significa ser favorito al título.



¿Qué selecciones llegan mejor al Mundial?

Argentina, Francia, España, Inglaterra, Brasil y Portugal siguen en la primera línea por talento y experiencia. Detrás aparecen equipos en claro crecimiento como Marruecos, Colombia, Japón y Noruega.

¿Cuál es el ranking de las selecciones mundiales para la Copa Mundial de 2026?

El ranking FIFA cambia después de cada ventana internacional. Antes del torneo, las primeras posiciones seguían concentradas entre las grandes potencias, con Argentina, Francia, España, Inglaterra y Portugal dentro del bloque más fuerte.