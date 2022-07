La incertidumbre en el caso del extremo francés, Ousmane Dembélé, llegó a su fin y este jueves firmó la extensión de su vínculo hasta junio del 2023 luego de haber quedado libre el pasado 30 de junio por desacuerdos entre el jugador y el club.

“Me siento muy feliz, el Barcelona es, desde pequeño, el club de mis sueños. Tengo muchas ganas de que empiece la temporada para darlo todo”, aseguró ‘Mosquito’.

Y añadió: “En el equipo hay mucha gente que me ha ayudado mucho, los tres primeros años no fueron fáciles con las lesiones, pero ahora me siento bien, tengo la confianza de todo el mundo”, explicó.

La directiva del Barcelona está trabajando arduamente para formar un plantel competitivo para esta temporada 2022-2023 y que los títulos vuelvan a las vitrinas del equipo; Franck Kessie, Andreas Christensen y Raphinha han sido los refuerzos de momento.

Sin embargo, no todo este proceso saldrá tan sencillo debido al Fair Play financiero y dolor de cabeza para Joan Laporta y para solventar este asunto está casi obligado a vender a una de sus estrellas.

El sacrificado, según medios españoles será el de Países Bajos, Frankie de Jong, que su destino estaría en la Premier League con el Manchester United.

Antes las deficiencias económicas que tiene el Barca, la salida del exAjax, deariá un saldo de 30 a 35 millones de euros para poder inscribir al resto de jugadores y añadir a las pretenciones por Robert Lewandowski.