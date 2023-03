Futbolista de Olimpia lamenta no estar en la Selección de Honduras

Y agrega: “Ahora en adelante vamos a centrarnos en lo que es la liga para poder levantar el trofeo que se dice mucho que no importa, pero creo que cuando tuvimos tres años sin ganar el título local no le reprochaban”.

“Todavía no estamos a un 100% pero vamos de a poco y creo que eso era importante estar trabajando, sabiendo que con el trabajo van a llegar los resultados y lo que uno espera para para sí mismo y para poder aportar al grupo también”.

El propio volante de los merengues confesó que su condición física no son las mejores y eso no le permite ser titular en el equipo merengue.

Rodríguez no esconde que piensan ya en ese clásico ante el Motagua: “Vamos preparándonos para eso sabemos que no está todo el plantel también, pero creo que ellos también están entrenando, sea a tope con donde están y pues nosotros ahorita vamos a tratar sumar los que no juegan mucho, ponernos bien y creo que a partir del martes de la semana que viene pues estar todo el grupo para poder ya afrontar ese clásico más allá del golpe anímico de lo que fue la eliminación con el Atlas”.

Además, considera que el león siempre es candidato al título. “Olimpia siempre busca pelear eso, vamos en primer lugar. Creo que es una ventaja y creo que tenemos que seguir por ese paso, Se juega bien o no creo que en los resultados siempre se dan”.

Edwin siente pesar por ausentarse en la Bicolor, pero deseo lo mejor de los éxitos a sus compañeros.

“El entrenador busca una idea de juego y espero les vaya bien ante Canadá, así como la clasificación de la Copa Oro. Me extraña no estar en la Selección, pero estoy consciente que no estoy en el mejor momento para ello”, comentó.