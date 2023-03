Le aprueban visa al “Chelito” Martínez y cumplirá un nuevo sueño

La vida le sigue sonriendo a Francisco “Chelito” Martínez y este fin de semana cumplirá un nuevo sueño como futbolista profesional.

Tras algunos días de incertidumbre, el centrocampista del Marathón obtuvo su Visa Americana y por lo tanto podrá viajar a Estados Unidos para formar parte del amistoso que disputarán este domingo 26 de marzo los verdes ante Olimpia en la ciudad de New Orleans.

“El Chelito” se presentó la mañana de este jueves a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa para solicitar la visa y la misma se le aprobó.

Cabe señalar que en primera instancia la cita estaba para el miércoles, pero la misma se reprogramó para hoy debido a la amenaza del paro de transporte.

De esta manera, el nacido en la aldea de Santa Elena, en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, podrá viajar por primera en su vida fuera del país.

“Agradecido con Dios por las cosas que me tiene preparada, mi llamado depende de él y yo solo sigo su camino. Muy contento la verdad porque voy a poder salir del país con el club que me abrió las puertas, me sigue sorprendiendo con este tipo de viajes. Estoy muy emocionado, es algo increíble, estoy muy feliz de pertenecer al Marathón”, fueron las palabras que brindó el pasado lunes Martínez en charla con Diario LA PRENSA.

Además de subirse por primera vez a un avión, el centrocampista del club verde se podrá reencontrar en EUA con una hermana a la que no ve desde hace cinco años.

El clásico Olimpia vs Marathón se estará disputando este domingo en New Orleans en el Tag Gormley Stadium a las 5 de la tarde (4:00pm hora de Honduras).

Cabe señalar, que antes el equipo olimpista se medirá mañana viernes al Águila de El Salvador en la ciudad de Long Island en Nueva York para medirse a la escuadra cuscatleca en el complejo de Mitchel Field, ubicado en 1 Chalers Lindberg Boulverad, Uniondale, NY 11553, a las 8:30 pm hora local.

