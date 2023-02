¿Viene frustrado? Edwin Rodríguez responde en su llegada a Honduras

El idilio entre Edwin Rodríguez y Aris terminó este lunes con el retorno del futbolista a territorio hondureño, donde se unirá a las filas del Olimpia que dirige Pedro Troglio.

Este día, a horas del mediodía, el futbolista catracho aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales de La Lima tras su largo viaje desde Grecia.

Active su cuenta de registro para tener acceso a navegación ilimitada

A su llegada, el mediocampista no dio detalles de lo que sucedió en Europa, continente donde no pudo descollar su mejor fútbol y en el que no fue tomado en cuenta con mayor regularidad bajo el mando del entrenador inglés Allan Pardew.

“Para nada”, comentó Edwin Rodríguez en una de las pocas frases cortas que le entregó a Diario LA PRENSA, sobre su paso por el fútbol de Grecia.

Por otra parte, confirmó que el martes se unirá a la disciplina de Olimpia: “mañana posiblemente me uno a las filas del club”.

Rodríguez estuvo pocos minutos en el aeropuerto, no soltó el teléfono, llegó con una gorra negra, jean azul y una sudadera y rápidamente se subió a una camioneta que lo dirigirá a Tegucigalpa.