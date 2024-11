Edwin Rodríguez habla de su posible salida al extranjero: ¿Ofertas en México?

Y es que el jugador no pierde el piso. Sabe que los elogios muchas veces marean a los futbolistas, pero Edwin no se agranda cuando su nombre se menciona en México y asegura que se habla porque está concentrado en hacer las cosas bien, tanto en el viejo león como en la Bicolor .

“Si se llega a dar una oportunidad (en el extranjero) sería bienvenido y pues claramente en ese aspecto, esa madurez que no tenía antes, ahora estoy tranquilo y en paz, solo queda esperar lo que pueda venir”, declaró.

Javier Aguirre , seleccionador de México, declaró que Edwin Rodríguez le sorprendió con su gran nivel, lo mismo Ricardo Peláez de ESPN que mencionó que “tiene calidad”; para el olimpista eso debe ser tomado con calma y no se acelera por irse al extranjero.

“Al final los rumores es información de los periodistas, a mí no me ha llegado una información para decir, si llega bien, es porque estás haciendo bien tu trabajo y creo que nunca se deja de aprender, seguir aprendiendo de cada entrenador, es importante para seguir creciendo”.

Rodríguez ya estuvo seis meses en el Aris Salónica de Grecia en 2022, pero solo disputó un partido. Esto le hizo bajar su nivel. Aprendió de esa experiencia y mencionó que nada lo detendrá si llega otra vez esa oportunidad porque ya ha madurado.

“Si me desespero creo que caería en un error, claramente sería lo mejor, pero no puedo desesperarme a adelantar las cosas o frustrarme. Si el momento llega, llegará y nadie lo va a detener. Estoy contento con el trabajo hecho con el equipo ya que con la Selección no se dieron las cosas”, reconoció el nacido en Quimistán, Santa Bárbara.

Cuando se le menciona al Cruz Azul, un grande de México que ha puesto su interés en él, Rodríguez alabó el balompié azteca. “Claro, (la mexicana) es una gran liga, bien competida, todos sabemos lo importante que es a nivel de Latinoamérica, no sé si es la mejor ya que está peleando allí con la de Brasil y Argentina”.