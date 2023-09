¿Se arrepiente de Grecia? Edwin Rodríguez responde y su mensaje a Palma

NO TODO ESTÁ PERFECTO:

“En liga, la marca perfecta no creo que sea, hemos recibido muchos goles, tenemos que ir mejorando en los aspectos defensivos, además no era lo que esperábamos estar compitiendo solo por un torneo en estas instancias, pero es lo que queda, ganar aquí y para nosotros es importante seguir ganando títulos, llenándonos ese palmarés como jugadores y aportarle a la historia del club”.

RECUPERÓ LA CONFIANZA:

“Me me sentido muy bien, recuperar esa confianza y la alegría a la hora de jugar, lo he logrado con la ayuda de todos, de mi familia, mis compañeros, y también la confianza que me han dado los profesores”.

COMPETENCIA CON KEVIN LÓPEZ:

“Al final es algo sano, la competencia, es lo mejor para un plantel. Si Kevin López está bien, me va a ayudar a mí a mejorar, y si yo estoy bien, él tiene que hacer su esfuerzo para mejorar y estar bien. Al final es lo que se refleja en el equipo, lo bueno para el club es que todos los compañeros estén siempre de buena forma”.

OTRO RÉCORD DE PUNTOS:

“Con el profe Troglio hicimos el récord de puntos de un torneo y sería bonito superar ese récord, siempre nosotros apuntamos a eso y si seguimos en esta línea podemos lograrlo”.

NO SE ARREPIENTE DE SU PASADO EN GRECIA:

“Al final la vida es de tomar decisiones, tomé esta, no me arrepiento porque fue la decisión que me hizo feliz, creo que si fue correcta, el tiempo lo dirá, y es la que me hizo al final volver a tener esa confianza en mí mismo y competir y sentirme bien”.

MENSAJE A LUIS PALMA:

“Es muy bueno para el fútbol hondureño que estén jugadores en el fútbol élite, he convivido mucho con él, le deseo lo mejor, espero que el Celtic pueda hacer un buen papel en Champions y que él forme parte de ello. Esperamos que en un futuro muchos hondureños podamos alcanzar esas instancias”.