Espinel arremete contra la Liga Nacional y elogia a Marathón previo a la final

Tegucigalpa, Honduras.

Insistió en calendarios fijos desde el inicio para evitar improvisaciones. Finalmente, aborda temas estructurales del fútbol hondureño, como la organización deficiente de la liga, la necesidad de humildad para reconocer errores y copiar modelos exitosos de otras ligas.

El charrúa no tuvo reparos en volver a cargar contra la Liga Nacional por haber extendido el final campeonato, criticando su extensión excesiva que perjudica el presente y futuro, incluyendo la preparación para la Champions de Concacaf y el torneo local. El técnico subraya la falta de descanso para los jugadores, especialmente los de selección, y la ausencia de pretemporadas adecuadas, lo que impide elevar el rendimiento físico y psicológico.

El entrenador del Olimpia , Eduardol Espinel , atendió a la prensa deportiva en una conferencia previa a la gran final contra Marathón . Ahí el uruguayo ofreció un análisis detallado de su rival y el estado físico de su plantel. Destaca la competitividad del equipo de Pablo Lavallén , comparable a la del León durante el semestre.

Acá hay un tema más allá de que se fue larguísimo, lo que no le hace bien a nadie: ni a la gente, ni a ustedes que desearían descansar, ni a nosotros que ha sido cansado y estresante. Queremos jugar lo más pronto posible, no para ir de vacaciones —no sé si las tendremos—, sino porque repercute en el futuro. Terminamos seguramente el 7 y nos quedan 23 días para la Copa Internacional y cómo hacemos para dar vacaciones, hacer pretemporada, contrataciones, es imposible. Perjudicará a equipos para el torneo local; queremos ritmo y mejor fútbol, pero sin preparación no se logra.

— Profe, en cuanto al tema de las fechas, que se ha extendido este campeonato, Marathón dispuso el domingo, ¿ustedes piensan hacerlo lo más pronto posible o dejar pasar un tiempo prudencial?

En cuanto a sanidad, estamos muy contentos llegando en óptimas condiciones con todo el plantel, mucho más de lo esperado. Algunos jugadores descartados durante el campeonato hicieron minutos en el partido pasado. La vuelta de Edwin Rodríguez le sirvió para trabajar con intensidad; sus minutos en cancha son importantes. Jorge Álvarez también empieza a entrenar en cancha. No estamos al 100%, pero en porcentaje mucho más alto de lo previsto para definir esta final. Estamos contentos y ojalá en estos días se incremente el ritmo de quienes lo necesitan.

Preparándonos para una final con un rival que, junto a Olimpia, ha competido al mejor nivel durante el semestre. Nos hemos enfrentado en el campeonato, nos conocemos mutuamente, cada uno sabe virtudes y falencias del otro. Será un partido de mucha estrategia. Marathón tiene individualidades en buen momento que, cuando se conectan colectivamente, hacen buenas cosas. Nuestra estrategia es minimizar sus fortalezas para que nuestro trabajo sea más efectivo. Es un rival bien trabajado, con una forma de jugar aprendida, en momento alto tras pasar cómodamente las triangulares, lo que les da confianza.

— ¿Cómo ha visto a Marathón, su rival en la final? ¿Qué podría destacar de ese equipo para cuidarse en el partido del fin de semana?

Aquí hay algo que no se evalúa y es la fisiología de los jugadores, lo más importante. Jugadores de selección han tenido solo seis días libres en el año. Cualquier plantel necesita perder la forma en un momento que es en vacaciones, después elevarla en pretemporada y sostenerla en torneo. Acá hace tiempo no hay pretemporada; mantienen forma sin elevarla, solo mantener. Para elevar hay que bajar cargas totalmente en las gráficas, por eso están las vacaciones de 15-16 días que se hace en cualquier liga. Después queremos que compitamos y a nivel de selecciones vayamos a Mundiales, es imposible, y desde ya les digo que por muchos años no vamos a ir al MundiaL.

Sin eso, competir a nivel selecciones o clubes internacionales es imposible. Nos toca un equipo de México con enormes diferencias, sumado a falta de preparación. No hay tiempos fisiológicos para que el protagonista dé espectáculos, ni planificación porque no sabemos cuándo arranca el torneo local. No sabemos si le damos un día, dos días o tres a los jugadores. Queremos terminar pronto para planificar mejor, aunque no sea lo ideal.

— El reglamento indica que el líder elige fecha de la final, ustedes habían elegido el 6, pero Marathón puso domingo obligándolos a miércoles. Y lo de Honduras lejos de un Mundial, ¿tan oscuro el panorama?

Cuando digo eso, mi deseo siempre ha sido que Honduras vaya al Mundial y soy hincha de Honduras—, pero hay que ser racional y saber cómo se trabaja. No hay proceso de trabajo como en selecciones que clasifican: condiciones para entrenar, no tener una organización adecuada y eso no permite desarrollar al entrenador su trabajo como Reinaldo Rueda que nos llamaba para ver si le prestábamos el CAR y un montón de situaciones que uno analiza. No hay cancha fija, piden prestada. Del deseo a la realidad hace falta organización y planificación a largo plazo. Como profesional he estado cerca de procesos en mi país por 13 años y sé cómo se organiza. Hay que reconocer errores, que acá cuesta. Si no se organizan mejor, a corto plazo es difícil ir al Mundial. Ojalá me equivoque.

Lo que queríamos que se respetara eran las bases originales del 31 y 3, pero como acá se cambian constantemente las bases, no se respeta nada. No se jugó ni eso, pasó a 3 y 6, se fue al 4. No puede ser que equipos elijan fecha en final; calendario debe fijarse antes de iniciar campeonato, con fechas de finales definidas. Evitar conjeturas por lesionados. Que armen el calendario fecha por fecha y dejar estipuladas lad fechas de las finales. Sería más organizado, sin reuniones, votaciones ni cambios de bases por instituciones ajenas. Nada de esto es lógico.

— ¿Un jugador puede marcar la diferencia en Marathón, como el portero titular César Samudio que está lesionado, o son riesgos normales?

Decir las cosas es lo que hace falta, para sumar con crítica bien entendida. No digo que todo esté mal; hay aprendizaje. Lo hago constructivo, para que reflexionen. Lo que están deben de aprender, es una forma de decir lo que a uno le parece lo que está mal porque si todos estamos sumisos nadie dirá nada. Si no hablo acá, ¿dónde? No busco micrófonos, pero aprovecho acá para aportar. No quiero caer simpático con todos, solo con mi entorno después no me interesa caerle simpático a todos por decir lo que pienso; prefiero ser frontal toda la vida, aunque cause problemas y no ser sumiso y decir que todo está bien.

Un jugador no incide en equipos grandes como Olimpia o Marathón, con calidad de plantel. Varios sí, como cuando nos faltaron seleccionados y perdimos los únicos dos partidos del semestre. Uno o dos solos, no.

— Siguiendo el tema de la organización, ¿pasa por ahí el caos de la liga y selecciones? Y una más: ¿Escuchó a José Mario Pinto sobre jugadores que decían "no juegues, no importa, de todos modos este viejo ya se va"?

No escuché a José Mario, no uso redes, si no me cuentan, no, y ni me meto en ese tema. La organización es clave en cualquier objetivo, como en el periodismo para mejorar. En fútbol falta buena organización, no por mala fe, sino por buena voluntad que no salió. Hay que copiar ligas exitosas, ver cómo mejoran, no quedarse en lo interno. Ligas cercanas tienen calendarios hechos; copiemos lo bueno. Falta opinión técnica de quienes saben fútbol para construir reglamentos, sin crítica destructiva, aportando ideas.

Aquí lo que está faltando es la opinión e la parte técnica del futbol, no la empresarial, es de los que saben de fútbol, no es que van a decidir sobre los reglamentos, pero sí a dar ideas. Lo que está claro es que este formato no sirve y me parece que se va a jugar igual; hace falta un grado de humildad para reconocerlo y corregir, copiando formatos organizados.