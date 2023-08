Edrick Menjívar responde sobre las críticas a Olimpia y deja un mensaje

Para el guardameta del viejo león, aún hay posibilidades de clasificar de ronda. "No nos queda de otra que ganar, no dependemos de nosotros mismos, pero tenemos que ir a ganar. No pensábamos estar en esta situación, no lo pensábamos, teníamos la mentalidad de estar con seis puntos en estas instancias. En el primer partido el equipo lo buscó en casa y en el segundo tuvimos un mal primer tiempo que nos está pasando factura".

"Somos un equipo fuerte en la Copa Centroamericana, somos el actual campeón, por ahí debimos haber tenido un poquito de contundencia en el primer partido y un poquito de ritmo y futbol contra Real Estelí", aseguró el jugador olimpista.

Ante las críticas recibidas, el jugador es muy claro con respecto a ello. "Yo sinceramente no leo la prensa y no sabía que habían puesto eso (que es una vergüenza haber perdido contra Real Estelí), pero este es el día a día del Olimpia, el equipo está acostumbrado a eso, sabemos que tenemos la obligación por ser el equipo más grande".

"Sabíamos que esto no estaba en los planes, pero este es el fútbol, nosotros no pensamos que estamos eliminados todavía, hasta después del partido contra Xelajú si no se nos dan las cosas, responderé de otra forma... no estamos eliminados todavía y no puedo contestar eso, tenemos un poquito de fe, yo no me siento eliminado todavía", adujo.

Edrick Menjívar dice que el encuadre que les tocó no es nada fácil. "Es un grupo difícil, es el campeón de cada zona, el equipo no pensó estar en este lugar, pero nos tocó. Es una sorpresa para todos; pero lo que representa Olimpia, tiene el deber de estar en la siguiente fase".