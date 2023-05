Figura de Real Sociedad se retira del fútbol tras la salvación

Con cinco importantes goles en el transcurso del torneo y siendo pieza clave en la salvación de la Real Sociedad, el veterano mediocampista Edder “Camello” Delgado anunció su retiro del fútbol profesional.

A sus 36 años, el mundialista con Honduras en Brasil 2014 le anunció en exclusiva a Diario LA PRENSA esta decisión instantes después de haber concretado la permanencia en la Liga Nacional en El Progreso.

“Se me acabó el contrato y he decidido dejar de jugar, eso se me cruzó por la mente en todo el torneo. Sí, he decidido ya retirarme, ya le di mucho al fútbol y viceversa, y me voy contento por lo que he dado”, declaró el exjugador del Real España, Honduras Progreso y Real de Minas.

“Tengo unos proyectos en mente. Todavía el presidente (Ricardo Elencoff) no lo sabe, me quiere alargar el contrato, pero veremos qué pasa, mi decisión también depende de lo que el presidente me ofrezca, sino pues pondré un alto”, agregó el Camello a micrófonos de Diario LA PRENSA.