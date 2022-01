Douglas Martínez revela ofertas de clubes hondureños y hace gran confesión: “Casi pierdo un ojo”

“Una oportunidad de resurgir se me presentó, cuando el actual campeón de la MLS, el New York City F.C, mostró interés en mis servicios y presentó una oferta formal a RS L, la cual ellos desconsideraron, me bloquearon y prefirieron enviarme a la USL. Nunca entendí la decisión, pero a uno de jugador, solo le toca acatar las decisiones que toman los dirigentes e hice maletas para irme a San Diego y dar lo mejor de mi”, puntualizó.

Sin embargo, Real Salt Lake no accedió a su traspaso y en lugar de permitirle competir por un puesto en el club, decidió enviarlo a S an Diego Loyal, un modesto equipo en la USL, dirigido por la leyenda estadounidense, Landon Donovan .

“ El 2021 ha sido un año no tan bueno, ha sido agridulce, con una gran cuota de altibajos, tanto en lo personal, como en lo futbolístico . Inició con los preparativos para la selección durante los meses de enero, febrero, marzo y parte de abril, lo que me perjudicó en el equipo, ya que solo pude estar durante una semana de la pretemporada. Siento que el club, no me dio tanta oportunidad como en el 2020 , donde jugué muchos partidos de titular, mis ausencias, lesiones, la visión del equipo, algo paso que me cerró las puertas”, señaló Douglas en entrevista con Diario LA PRENSA.

Entrevista con Douglas Martínez

¿Cómo es la experiencia de entrenar con Landon Donovan?

“Al final de todo, fue una gran experiencia el poder compartir con una persona como él, me ayudó a madurar en lo futbolístico, me pidió hacer cosas que antes no hacía, me dio mucha confianza desde el primer día. Me fui a encontrar con un entrenador y persona que creía ciegamente en mis condiciones, lástima que no pude retribuirle todo lo que hizo por mí”.

“Jugué muy poco con él, debido a papeleos me perdí unos partidos y después me dieron un pelotazo en el rostro y casi quedo ciego, estuve a punto de perder un ojo, estuve viendo negro del lado izquierdo. Cada una de esas situaciones hicieron de mi temporada una cosa agridulce, no me quejo de lo ocurrido, eso no sirve de nada y no te aporta nada, valoro la experiencia y ahora estamos sanos, listos para continuar”.

En Honduras haz estado envuelto en rumores ¿Qué equipos realmente te han contactado?

“Siendo sincero, aunque no descarto volver a Honduras, algo que representa un sueño para mí, ya que siempre desee ser un gran jugador en nuestra liga. Cuando estuve allá de 19 años, jugué muy poco y apenas anoté un gol, me he quedado con esa espinita clavada, pese a ello, siento que no es el momento de regresar, estoy claro que puedo dar mucho mas después de lo vivido aquí, deseo explorar los beneficios personales y futbolísticos del exterior”.

“Honduras siempre va a estar allí para mí y oportunidad habrá, mientras siga jugando y levantando el nivel, por los momentos la prioridad es volver a jugar, ni siquiera pienso en el dinero, deseo competir y lo demás llegara solo. De los clubes nacionales recibí ofertas de Real España, del Vida, lo de Motagua es totalmente falso; nunca recibí llamadas de ellos, inclusive la Real Sociedad, me contactó en su momento. Con las personas que hablé les agradecí su interés, pero nunca les di a entender que deseaba volver”.

¿Qué planes tienes para este recién iniciado 2022?

“Siendo muy sincero, aun estoy esperando que se concrete una oferta oficial de la MLS, de la liga USL, tengo bastantes ofertas, aproximadamente 8-10 equipos han solicitado mis servicios, pero estoy esperando una confirmación oficial de la MLS. Fuera de Estados Unidos hay opciones, pero todavía me gustaría hablar de eso, seguro si se define algo en los próximos días, ustedes serán los primeros en saberlo”-.