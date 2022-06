Diego Vázquez revela por qué se decidió por la Selección de Honduras y pide disculpas al Municipal

Siempre esperó que Fenafuth lo ratificara?

La verdad que yo tenía contrato por tres partidos y bueno eso es lo que había firmado, solo los tres partidos y acepté tan poco para para demostrar el trabajo. Estaba muy consciente de que podíamos hacerlo con todo el cuerpo técnico... entonces es por eso acepté tan poco tiempo. Ahora es diferente, el contrato es por 13 meses y así ya tenemos más tiempo para para poder desarrollar un trabajo diferente.

Esperemos que tenga resultado y se vea y lógicamente que también la ilusión será seguir con el proceso completo. Ese es el deseo final.

¿Había un compromiso con el equipo Municipal de Guatemala?

Sí, totalmente había un compromiso de palabra de mi parte con la gente de Municipal, con su presidente y la verdad que pedirle mil disculpas.

Cambié de opinión porque en todo el momento que arreglé no tenía ninguna oferta de la Federación, ni nada y lógicamente mi deseo era seguir dirigiendo y entrenando. Entonces, por eso sí me comprometí y bueno, en esto apareció la oferta de la Federación. Yo siempre he luchado mucho para para crecer, para tener una opción en la Selección, me ha costado muchísimo y bueno, sentía que ahora el momento que se me estaba presentando y no lo podía dejar pasar.

Y sí, pido disculpas a la gente de Municipal, tienen razón en todo... en todo lo que dicen, pero bueno, esto es fútbol y a veces se presentan las opciones así de repente y después no sé si la voy a volver a tener.