Diego Vázquez reacciona al empate de Motagua y revela lo que no le gustó

El Ciclón rescató un punto pese a jugar con un hombre menos desde el minuto 40 tras la expulsión del defensor Fabricio Galindo. Sin embargo, este elemento menos no se hizo sentir gracias al esfuerzo del cuadro azul en el complemento.

“Hoy me levanté feliz y sentí como si nunca me hubiese ido”, fueron las palabras de Diego Vázquez en su regreso al banquillo del Motagua , que terminó con un empate 2-2 como visitante ante Olancho FC.

“Me gustó el orden y el esfuerzo, mejoramos mucho la agresividad en el segundo tiempo. Empatamos en una jugada a balón parado, aunque nos costó generar jugadas cuando estábamos 11 contra 11, para mi gusto debemos tener más posesión y llegadas, pero al tener uno menos el empate termina siendo positivo”, reaccionó ‘La Barbie’ en conferencia tras el repechaje de ida.

Y agregó: “Lo que no me gustó fue la poca posesión. La cancha, no es que está mala, pero sí un poco dura, la pelota pica muy alta, hay que mejorar el terreno de juego porque es un factor. Nos faltó manejar más la pelota.

¿El empate sabe a triunfo?, le consultaron a Diego Vázquez, a lo que respondió: “no, sabe a empate de visitante. Estos son 180 minutos y quedan 90 por jugar en Tegucigalpa, pero teniendo en cuenta cómo se dio el partido, comenzamos ganando 1-0 y cometímos un error muy infantil que nos costó el gol a balón parado. Nos faltó concentración, hay un montón de detalles para mejorar, pero tenemos estos días para trabajar”.