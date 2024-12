Diego Vázquez advierte su preocupación, ¿si gana celebrará el título en Luján 21?

¿Se enfrenta a Olimpia que busca el pentacampeonato y el último torneo de Troglio, esto los motiva o presiona?

Siempre nos enfocamos más en lo que queremos hacer nosotros. Si estamos bien, lógicamente hay un montón de detalles que tenemos que tomar en cuenta del rival para intentar contrarrestarlo, para hacerle daño, pero son factores externos. Para nosotros es importante volver a jugar una final, no nos comparamos con nada, como dije antes, todos los partidos son diferentes, tienen una nueva historia y esperemos que sea favorable a nosotros. Eso es lo que merecemos, lógico que se dice una cosa y la otra hay que demostrarlo en 190 minutos.

¿Hablando de la presión, han perdido ante Olimpia en minutos finales a pesar que dominaron, cómo tratar de corregir eso?

Primero tiene que ver mucho con el oficio, con la fortaleza mental que es complicado, oficio de equipo, de los capitanes dentro de la cancha, saber pararnos. Lo que nos pasó en la semifinal pasada fue una desgracia porque en cuatro minutos nos hicieron dos goles y tuvimos un gran partido permanente. Tenemos que tener en cuenta las incidencias arbitrales que por más que digan que se equivocan para todos, no es cierto, hay un porcentaje de 10 a 1, y te lo puedo firmar en estos 11 años que estamos (dirigiendo). Van a decir: a está llorando, no, pero allí están, siempre son en contra de Motagua; hay que decir lo que sufrí como jugador y ahora y son muy marcados.

¿Qué arbitraje le preocupa más, el de la ida de Selvin Brown o el del domingo de Saíd Martínez?

(Risas). El de la ida, la vuelta, la venida, el de los costados, todos.

¿Lo felicito por ser el único hondureño compitiendo a nivel internacional y ya en su final 12; cómo ve estas dos finales tomando en cuenta que son partidos de muchos goles, la ve final abierta o cerrada?

Las finales son partidos parejos donde llegan los mejores, son duelos abiertos. Olimpia tiene un gran mérito, quedó primero y nosotros también hicimos nuestros méritos porque ambos queremos ganar pero hay que saber gestionar la carga emocional. La verdad que es bonito estar en esta instancia internacional (Copa de Campeones de Concacaf) y estar en la final, esperemos y será importante llegar bien. Será un partido importante como son las finales y vamos a estar atentos para poder hacer las cosas a nuestro favor.

¿Cómo llega anímicamente Motagua porque viene de menos a más y lo demostró en las semifinales ante Real España?

Muy bien, vos sabes que ganar es importante y en esta etapa es donde se espera que lleguen bien los jugadores importantes, en eso trabajamos y en realidad todo el equipo.

¿Contra Olimpia, Auzmendi todavía no anota, lo tienen con psicólogo?

Hay un tema del psicólogo en varias partes del torneo, ahora no lo tenemos pero el factor mental es que tenemos la ley de probabilidades a favor nuestro. Sí Agustín ha hecho goles a todos los equipos, esperemos que lo pueda hacer ahora. Los jugadores importantes deben aparecer en partidos importantes, esperemos que estos sean sus partidos. Todos los juegos tienen historias diferentes y esperamos que aparezca, lo manejamos de forma muy natural porque no es fácil hacer todos los goles que él ha hecho y esperemos que mañana (jueves) se le abra el arco y se de a favor de Motagua.

¿Has acostumbrado a la gente de Motagua a ser ganadora, y ya algunos dicen que si no ganas el título que te vayas, cómo está tu situación contractual con el equipo?

Tengo contrato por un torneo más pero yo siempre tengo buena relación con los directivos, en ese sentido siempre hay cordialidad, veremos que pasa, tenemos posibilidad de ganar. Te faltó decir que quedamos primeros en pandemia y estoy seguro que si hubiera sido del otro lado (Olimpia), le dan el título, ya habíamos jugado más del 80%. Allí me tienes que sumar medio título más por lo menos, estoy seguro que del otro lado lo hubiesen sumado, hicieron no sé cuántas reuniones para no dárselo a Motagua. Esperemos ganar, somos positivos, lo único que tenemos hoy es el día de mañana más en el puesto que estamos, el fútbol es así, estamos contentos de ver a Motagua en una final y en Concacaf, ha sido un año no bueno, sino muy bueno, esperemos cerrarlo bien.

¿Qué debe de hacer Motagua para ganar esta final y qué cosas debe evitar que Olimpia haga?

Hay muchos factores, estar bien parados, atacar con mucha gente, defender con mucha gente, estar en todos los detalles, que la pelota sea oro, contrarrestar lo que pueda hacer Olimpia, que tienen buen juego aéreo, buen remante de media distancia... prácticamente hacen muchas cosas bien, nosotros igual, son pequeños detalles que hacen diferencia en el campo. Puede ser un partido parecido o mejor que el que hicimos en las vueltas regulares, que nos pudimos llevar el triunfo y esos detalles, estar bien concentrados, eso pasa por la fortaleza mental que tengan los chicos, no es una sola cosa.

¿Como argentino que te gusta la buena carne, ya visitaste Luján 21 (Restaurante de Pedro Troglio?

(Risas) Todavía no, ja,ja,ja, voy a ir en estos días.