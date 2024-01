Diego Vázquez habla de la final, Rubilio Castillo y, ¿Alex López?

Se le consultó sobre las posiciones que ha pedido reforzar al club y también sobre si hay interés en Alex López, jugador que salió del Alajuelense de Costa Rica y está libre.

-- La entrevista completa con Diego Vázquez --

¿Listo para el nuevo torneo?

Estamos empezando, pensando en lo que va a ser este nuevo campeonato y viendo todo lo que viene.

¿Pediste deseos para esta nueva edición?

Bueno, siempre se pide deseos, la verdad emocionalmente me quedé muy caliente viendo la jugada de NBA que se dio en la final, faltó tirar al aro, quedé muy caliente con esa jugada.

¿Cómo analizaste la final ya en frío?

Como te digo, emocionalmente afectado porque fue algo increíble, no estoy hablando de los árbitros, pero me imagino que de los árbitros sí puedo hablar. Faltó picarla y tirarla al aro, era el minuto 40, era el 2-0. Viéndola en la cancha me pareció muchísimo, gravísimo. Caliente la verdad.

Quedó ese sabor amargo porque llegaste a la final, algo impensado.

Llegamos bien a la final, hicimos dos buenos partidos, con esa incidencia muy particular que es algo que no me deja bien, quieren compararla con otra mano que nada que ver una con la otra. Una es lejísimos, una jugada de NBA, como te digo, faltó tirar al aro enfrente del árbitro. Nos queda el sabor amargo con una jugada que cambia todo.

¿Cómo tienes planificada la pretemporada con el torneo a la vuelta de la esquina?

Prácticamente es una continuidad, solo se pueden hacer pocos cambios porque el tiempo es bastante corto, estamos trabajando conjuntamente con la directiva.