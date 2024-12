Diego Vázquez estalla contra arbitraje de la final: “En el área de Olimpia juegan al básquet”

Durante la conferencia de prensa, Vázquez arremetió contra la labor arbitral, mencionando específicamente incidentes como la mano en el área de Jonathan Paz que no fue sancionada y un codazo a Román Rubilio Castillo que quedó sin castigo. Además, señaló que estas situaciones no son aisladas, sino parte de un patrón recurrente que, según él, beneficia a Olimpia .

Considera el arbitraje ayuda a Olimpia: ”¿Hasta cuándo va a seguir pasando? Lo tienen que comentar ustedes, pero después escucho en todos los programas que se equivocan para todos. ¿A dónde se equivocan para todos? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué querés? ¿Querés que no comente? Ustedes siempre lo minimizan, lo ponen por encima como un tema menor, y son acciones muy claras que definen partidos. Después escucho hablar cualquier cosa. Esas acciones cambian los partidos en momentos claves, y en lo psicológico te termina afectando. Se ve clarísima la mano, se le escapa la pelota y se la lleva con la mano. Para unos sí y para otros no. La acción de Palacios a Arboleda es exactamente lo mismo que la de José García a Auzmendi, y para un lado la pitan y para otro no. No estoy inventando, es exactamente la misma jugada, pero cuando son a favor las pitan y cuando son en contra no”.

Sobre la mano de Jonathan Paz y el tema arbitral: ”Lo tienen que decir ustedes (periodistas) porque sigue pasando lo mismo. En el área de ellos juegan al básquet , hacen lo que quieren. Lo dijimos antes, solo una mano, un offside que no fue, y un golpe que cortaron a Rubilio con un codazo en la boca, y el árbitro lo mira y sigue como si nada. Es increíble que una mano despegada en el área siga pasando lo mismo. Es difícil el tema mientras no haya un precedente o castiguen al árbitro o la comisión haga lo que tiene que hacer. Jack Rodríguez levanta la bandera sistemáticamente ; yo creo que Jack está desde que yo jugaba y lo siguen poniendo. Es terrible y lamentable. Después, el hijo de Salinas (Roney Salinas), que todos saben de qué color es. Es increíble ”.

¿Te seguís sintiendo perjudicado? Porque en la final anterior también lo mencionaste: ”También en las semis pasadas hubo un penal que Bengtson empuja a Luis Vega y no pasa nada. Yo no puedo hacer nada, ustedes lo tienen que comentar. Lo que pasa es que lo minimizan diciendo que se equivocan para todos, pero no es así. Siguen poniendo árbitros y líneas que todo el mundo sabe qué color tienen, y no pasa nada. Pero si yo hablo, me castigan. Creo que no dije nada sobre eso”.

¿Cómo darle ánimos cuando se ven frustrados por estas actuaciones arbitrales?: ”No sé qué puedo hacer. Es difícil porque cuando tenés cosas que son muy recurrentes, es complicado. Hicimos un buen partido, sabemos que tenemos que luchar contra todos y lo seguiremos haciendo”.

Mencionaste que fue un mal arbitraje de Selvin Brown, ¿te preocupa Said Martínez?: ”No es solo Selvin; viene de varios partidos. En la semifinal hubo un gol claro que nos lo anulan. No puedo hablar de los árbitros, hablen ustedes”.

¿Sientes que si hubieras metido antes a Rubilio Castillo pudiste haber liquidado el partido?: ”Nosotros pensábamos que estábamos bien. Refrescamos la mitad de la cancha para agarrar la pelota. Los ponemos los minutos que creemos que son necesarios y que pueden hacer daño. Entraron bien los cambios”.

¿Qué te genera que Agustín Auzmendi no le había marcado a Olimpia con la camisa de Motagua?: ”Ya lo habíamos hablado antes de la ley de las probabilidades. Hoy tuvo una que tenía dificultad e hizo un gran gol. Esperamos que siga de esa manera, que haga goles el próximo domingo”.