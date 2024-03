¿Qué le dice Maynor Figueroa? Dereck Moncada responde y, ¿a quién admira?

¿Cómo es Dereck Moncada, quien debutó a corta edad en la Liga Nacional, ¿de dónde viene?

Soy de Talanga, para mí es un orgullo estar aquí a corta edad, no pensaba estar aquí, pero la disciplina, dedicación y esfuerzo me está recompensando esto, hay que seguir trabajando y seguir adelante.

¿Qué significa para usted militar en Olimpia?

Esto significa mucho, me lo tomo como un reto, tengo que seguir trabajando para estar al 100% y para cuando el profesor decida que me toque sumar minutos, yo estar a la disposición de él.

Troglio aseveró que quiere entrenar la nuevo Benguché o al killer Jerry Bengtson, ¿qué opina?

Me da mucha felicidad saber que está viendo mi trabajo, eso lo motiva a uno para seguir adelante y trabajar.

¿Tiene comunicación con Maynor Figueroa, qué le dice?

Seguir el ejemplo de él, como dicen mis compañeros, él ha sido un trabajador con mucha disciplina. Me ha dicho que siga adelante, que mi momento va a llegar, hay que saber aprovecharlo.

¿Cómo se convive en un camerino que lo ha ganado todo y con quién te llevas más de tus compañeros?

En mi punto de vista, tengo alegría, nunca hay caras tristes, me llevo con todos, pero especialmente con Michaell Chirinos, compañero de habitación, quien me pasa aconsejando siempre.

¿Qué ha cambiado en Dereck Moncada desde que llegó a Olimpia y te ilusiona compartir con Keyrol Figueroa?

Yo siento que he cambiado todo, la disciplina siempre la he tenido gracias a mi abuelo que me aconseja día a día. El GYM, todos los días para entrenar.

¿A quién admira de Olimpia?

Admiro mucho a Jerry Bengtson por ser goleador, quien está cerca de cumplir el récord, eso me motiva a seguir adelante, seguir el ejemplo de él.

¿Internacionalmente a quién admira?

Me gusta mucho Kylian Mbappé por su velocidad, técnica, fuerza, es alguien a quien admiro internacional.