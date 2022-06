Clave para el título del Motagua, su momento más triste y su futuro: Denil Maldonado se sincera

Ha sido muy lindo, porque me fui de Motagua hace dos años y medio, me fui campeón, tuve una bonita experiencia afuera (México, Chile) y volver nuevamente al club y volver a quedar campeón ha sido una bonita sensación.

No... bueno era cuando empezamos a llevar el mal momento, obviamente el aficionado se iba por el resultados y en ese momento no teníamos esa racha de ir ganando, entonces por eso es mi expresión de que nadie daba nada por nosotros, nos trataban como, eso... como la M, pero no la M de Motagua, ja, ja,ja sino que la otra, pero al final el grupo se unió y se hizo fuerte en esos momentos. Al final el fruto de ello es haber levantado la copa.

Me dijo que me quería tener por seis meses en el Everton. Fue una bonita experiencia y el tema de compra ya es otro tema, es un tema de mi representante y de Motagua. Dejé una buena imagen en Chile.

Ahí estuve en el banquillo, pero al final se me dio la recompensa, en el último partido lo jugué y me vio las condiciones.

En México (con el Pachuca) fue una bonita experiencia, lastimosamente llegó el covid-19 y no pude sobresalir por ese tema. Estuve casi 4 meses encerrado y fue duro, porque yo iba a mostrarme allá para que hicieran la opción de compra y lastimosamente no se pudo. Hablé con mi representante y me dijo de una posibilidad de salir a Chile del mismo grupo Pachuca y acepté, porque quería mostrarme, sobresalir en el grupo Pachuca para poder realizar la compra. Fui a Chile (Everton de Viña del Mar) y al principio fui tomado en cuenta por el profesor Javier Torrente, pero por la mala racha de partidos perdidos lo despidieron y luego llegó Roberto Sensini y me dijo unas palabras de manera profesional y era que no me iba a tomar en cuenta, pero que siguiera trabajando.

Lo considero como algo muy bonito, porque afuera (en el extranjero) estuve solo, no tenía esa confianza como la tengo con el grupo y ese retorno me hizo sentir bien, retomé mi confianza y me siento muy bien. Me siento renovado.

¿Cómo es Denil Maldonado en casa?

Muy tranquilo.

No es enojado, porque en la cancha veo que sí.

Ja, ja,ja es que en cancha obviamente uno siempre saca sus emociones, pero en casa soy un muchacho tranquilo, paciente que disfruta de su familia.

¿Cocina?

SÍ, estuve dos años afuera y uno aprende. Eso fue lo lindo que pode sacar la parte de cheff que tenía en mí ja, ja, ja.

¿Cuál es especialidad?

Hago de todo. Muchos compañeros me dicen que se me quema el agua, pero es normal. Trato de hacer lo normal, pero me gustan las comidas típicas como los asados donde aprendí con compañeros argentinos y chilenos, ellos me enseñaron sus tips y ahí aprendí hacer asados.

¿Cuál ha sido el momento más difícil de su vida?

La pérdida de mi hermano (Alex Geovanny). Ha sido un momento muy duro, porque con él me crié, con él empezamos desde pequeños a jugar fútbol y tuve esa ilusión de jugar en contra o favor los dos. Lastimosamente las circunstancias de la vida y en el país donde estamos es complicado. Al final uno sabe manejar esto y uno se acostumbra al dolor.

¿Qué le pasó a él?

Él tuvo un asalto de bus de ruta. Le quitaron la vida con un disparo. Mi hermano era un poco enojado en ese aspecto de que si miraba a alguien que lo estaban asaltado él se entrometía, entonces en ese aspecto siento que él se estaba metiendo por otra persona. Lastimosamente perdió la vida.

Yo en ese tiempo no estuve con él, porque estaba con la Selección sub-17 en Costa Rica jugando el preolímpico, ese fue el momento más duro, porque no me pude despedir de él. Él se iba a graduar de Ingeniero Civil.

¿Cómo se imaginaria si él lo hubiera visto triunfar con todo lo que ha logrado?

No habría palabras para describir eso. Si mi familia ha disfrutado, sé que él lo hubiera disfrutado, porque era full Motagua. Él hubiera disfrutado más de lo que yo he disfrutado. Antes de entrar al campo me lo imagino a él que está en las graderías, apoyándome, él era esa fuerza extra que me daba en el terreno del juego.

Selección

¿Cómo están los ánimos con la Selección?

Ya dejamos el tema de campeón y estamos enfocados con hacer una buena etapa con la Selección. Estamos listos para escribir una nueva historia.

Curazao y Canadá

Son rivales que han crecido futbolísticamente. La Canadá no es la misma de otros años. De Curazao no tengo mucha información, pero me imagino que han evolucionado y tenemos que estar preparados para todo.

¿Cree que el técnico Diego Vázquez se encuentre con un buen ambiente?

Claro, cada técnico tiene su estilo de vida. Diego va implementar lo de él. Nosotros de Motagua conocemos su estilo y será muy lindo compartir esta etapa con él. Veo un ambiente normal, no es fácil darle esa mentalidad positiva al aficionado, pues vive de resultados, no es nada fácil, pero tratamos de dar lo mejor para que nos apoyen siempre.

La plática ha concluido y Maldonado me dice que tiene muchos deseos de brillar con la Selección Nacional, también me comentó que estudiará la carrera de Ingeniero Civil. Deseo que su carrera deportiva y profesional siga como la espuma.

Frases de Maldonado

Fiel a Dios

Cuando uno pone las cosas en las manos de Dios, pues para él nada es imposible. A mis 24 años es cierto, es una corta edad y tengo bastante recorrido, pero todo es gracias a Dios.

Su niñez

“Tuve una niñez muy linda, siempre compartí con mis viejos, tuve una buena crianza con ellos. Desde los 5 años me gusta el fútbol y desde esa edad ya andaba en las canchas de La Vega, Infop y gracias a mis viejos estuvieron conmigo. Desde chiquito he sido aficionado al fútbol y a Motagua”.

Sus aleros

“Me llevo muy bien con Marcelo Pereira, Omar Elvir, Marlon Licona, pero para mí todos son mis hermanos, me llevo bien con cada uno de ellos. Me gusta darle buenas vibras a los compañero”.