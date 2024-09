David Ruiz habla sobre los objetivos con Honduras y cómo es Messi, ¿lo ha regañado?

En ocasiones me dejó llevar por las emociones, es algo que estoy mejorando y trato de estar frío mentalmente y seguir.

La competencia está fuerte y lo bueno es que estoy al 100%. Siempre trato de seguir adelante y cada minuto que se me pueda dar tratar de aprovecharla.

¿Por qué no ha jugado en los últimos juegos con Inter Miami?

Primero que todo agradecido con Dios por la oportunidad que me ha dado, estamos contentos de representar a la selección nacional de Honduras.

Siempre se tratar de llevar con todo el mundo, hasta con los jóvenes. No es tímido, no habla tanto, pero cuando lo hace se siente su presencia.

¿Te ha regañado Messi?

No, no me ha regañado gracias a Dios. Pero siempre hay que escucharle, es demasiado líder, sé siente a la hora de hablar

¿Luis Suárez es enojado?

Es un nueve, es alguien que exige mucho de cada uno de nosotros. Siempre está encima de nosotros, nos exige para que podamos estar en un mejor nivel.

¿Qué le dice Sergio Busquets?

Siempre trata de ayudar fuera y dentro de la cancha, además de lo táctico. Sergio Busquets es como el maestro.

¿Te imaginaste a tu edad compartir con estas estrellas?

No, fue algo que pasó de la nada y gracias a Dios tengo esa oportunidad de compartir con jugadores que ganaron Mundiales y Champions. Como dije anteriormente, trato de sacarle provecho a eso para aprender de ellos y así seguir adelante .

¿Quiere hacer historia con la selección de Honduras?

Trato de día por día escribir mi historia con la selección de Honduras y mi equipo.

Deseo de estar en el Mundial

Es la ambición y objetivo que tengo, el salir con la selección de Honduras en un Mundial y representarlo bien´

¿Puede bailar punta?

Sí, sé bailar punta

Obligación en la Liga de Naciones

Sacar los partidos adelantes, especialmente ahorita que estamos en casa, el no perder puntos y sacar estos juegos adelantes.

¿Hasta dónde puede llegar Honduras en la Liga de Naciones?

Ganarla. Es la ambición que debemos de tener cada uno de nosotros y el objetivo es sacar todo adelante par intentar ganarlo todo.