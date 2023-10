David Ruiz rompe el silencio:¿Jugará con Honduras o Estados Unidos?

“Cuando jugué con Honduras todos me recibieron bien y es algo que me impactó mucho y le conté a mi familia sobre como gritaban mi nombre en el estadio”, contó.

¿JUGARÁ CON HONDURAS O ESTADOS UNIDOS?

Recientemente, su representante había adelantado que la Federación de Estados Unidos seguía con el deseo de poder fichar al catracho para que representara a la escuadra de las Barras y las Estrellas.

Ahora ha sido el propio David Ruiz, quien ha confirmado no solamente no presentándose a la concentración de la Selección de Honduras en República Dominicana, sino en una entrevista al programa Despierta América.

“Es una decisión que todavía no he tomado, es difícil porque nací aquí y mis padres son hondureños, todavía tengo las puertas abiertas y no me he decidido todavía”.