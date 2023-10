¿Ultimátum? Fenafuth se pronuncia sobre David Ruiz

El jugador del Inter Miami y si club tenía claro su convocatoria para la doble fecha FIFA frente a la selección cubana, pero a la fecha el futbolista no respondió dicho llamado.

Ante esta situación, la Federación de Fútbol ha salido al paso y explicar las gestiones que han realizado con la convocatoria del jugador.

”Él tenía programado salir el día domingo para llegar aquí directamente a Santo Domingo, pero nos enteramos por medio de la agencia de viajes con la que trabajamos que él no tomó el vuelo”, explicó Luis Brevé, gerente de la Selección Nacional.

Y añade: “Hubo otros compañeros que si tomaron el vuelo como Denil Maldonado, Kervin Arriaga y el jugador no hizo el viaje. Le pusimos un nuevo ticket para que se uniera a la concentración, pero no hemos tenido respuesta de él ni del club”.

En torno a las comunicaciones que se han hecho con el Inter de Miami, club en donde él milita. “Todas las convocatorias las tomamos por medio del club y ellos la reconocieron, pero estamos esperando y el deseo del cuerpo técnico es que se una a la concentración”.

Luis Brevé lamenta que el futbolista no responda los llamados que se le han hecho vía telefónica.

“Yo lo he intentado pero lastimosamente no he tenido una respuesta de él. Nuestra planificación la hacemos de acuerdo lo pida el cuerpo técnico y después se nos confirma los que van a viajar. Él está en la lista que eran convocados”.

En lo que corresponde al posible interés de la Selección de Estados Unidos por los servicios del catracho.

“Eso es algo muy personal de él y su familia, pero aquí tiene las puertas abiertas, es un jugador que tiene la doble nacionalidad, pero nos gustaría que jugara con nosotros. Ahorita salió la convocatoria de Estados Unidos y él no está incluido”.