“Miserable”: Faitelson no tiene piedad y atiza contra México

A pesar de que México se clasificó a la Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf este domingo, no se salvó de las críticas de parte del polémico periodista, David Faitelson.

El panelista de ESPN no se anduvo por las ramas y atacó con todo al “Nuevo Tri” del entrenador Diego Cocca, quien es sus primeros dos partidos consiguió un triunfo ante Surinam y un empate con sabor a derrota ante Jamaica

“Si Diego Cocca no entiende que tiene que reconstruir completamente a la selección mexicana, que tiene que barrer a todos los jugadores que fueron parte del fracaso en la última época, esto no va a funcionar”, empezó diciendo Faitelson a través de un video publicado en sus redes sociales.

México quedó como líder del Grupo A con 10 puntos y avanzó al ‘Final Four’ que se jugará en junio en Estados Unidos, pero al parecer no sigue siendo del ‘gusto’ del comunicador mexicano.

“Otra desastrosa, infame y miserable actuación de la selección mexicana en el Azteca contra Jamaica, selección que va y le hace el partido, le empató a dos y casi le gana el juego”, expresó el polémico periodista.

Asimismo, aprovechó para señalar las fallas que tuvo el conjunto dirigido por Diego Cocca en el empate 2-2 ante Jamaica este domingo.

“Graves desatenciones defensivas, no hay recuperación de balón, no hay transiciones rápidas, no hay un fútbol de conjunto, hay sí unas individualidades que de repente aparece como el caso del Chucky Lozano que le dan a México cierta esperanza”, indicó.

Después de ello, defendió a la afición que durante el encuentro abucheó a algunos futbolistas, uno de ellos, el experimentado arquero Guillermo Ochoa.

“El público tiene todo el derecho de abuchear sobre todo cuando esta selección y este fútbol viene de un fracaso terrible en Qatar, ¿qué le podemos reclamar al público mexicano? es lo mejor que tiene el fútbol mexicano”, expresó.

Y agregó: “Le han dado vergüenza tras vergüenza y el público siempre está ahí, así que si quieren abuchear a Ochoa y a la tía de Ochoa y al que sea, pues que lo abucheen y punto, no pasa nada, tienen todo el derecho de hacerlo”.