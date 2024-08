Danna Valle, presidenta del Platense se sincera: “Es un sueño hecho realidad”

La licenciada en Relaciones Internacionales visitó las instalaciones de Diario LA PRENSA para tener una amplia plática sobre sus proyectos como la nueva mandamás del primer campeón de la Liga Nacional. Reveló que desde niña se propuso alcanzar ese puesto, pero no pensó que iba a llegar tan pronto.

El club se preparó, se hicieron las contrataciones que el entrenador Raúl Cáceres quiso, algunas no se concretaron porque esos jugadores ya estaban comprometidos con otros equipos. Deportivamente aseguro que el equipo está listo para competir y buscar el título en el Apertura.

Jugué desde los nueve años hasta los 20 que ya estaba en la universidad, pero ya el tiempo se me hacía más corto y decidí enfocarme en los estudios. Jugaba de delantera con mi escuela.

Una de ellas es el amor al equipo, cualquier persona que es cercano a mí, sabe el amor que le tengo al Platense y no es desde ahorita, también que hay una mente nueva con la que puede innovar y las capacidades.

Estoy mentalmente preparada. Me acuerdo que el día que me iban a anunciar me levanté temprano y le dije a mi mamá: este fue el último día que dormimos, ja, ja, ja. Pero yo confió en mis jugadores y cuerpo técnico.

Hasta el momento no lo he sentido así, pero creo que cuando uno es mujer hay que aprender todos los prejuicios que tiene hacia uno. Admiro a muchas mujeres que han buscado triunfar anteriormente en el balompié hondureño porque es una gran presión.

La única persona que me ha contactado después de que se filtra la noticia fue Adalid Puerto, me llamó y se puso a disposición.

Es un sueño hecho realidad, no sabía que iba a ser el presidente más joven en el fútbol de Honduras. Esto significa un gran reto, no creí que esto iba a tener tanta trascendencia, más bien creí que iba a tener muchos prejuicios como: ¿quién es?, ¿de donde salió? O está muy cipota. Para mí es muy importante y tengo más compromiso todavía porque no quiero quedarles mal a los aficionados, ni al equipo.

Pues pienso que ha tenido un impacto positivo. Espero seguir de esa manera y le agradezco a las personas que me han apoyado a través de sus mensajes. Hay muchas mujeres que se sienten representadas con mi persona.

¿Qué le ha pedido a los jugadores y al cuerpo técnico?

Que den lo mejor de ellos porque a lo que a nosotros nos correspondía como junta directiva ya se realizó, ahora les toca desempeñarse bien en la cancha para que los resultados se nos den. El profe Cáceres, que está al frente de este barco, ha podido manejar carácteres de los jugadores; en lo personal confío mucho en el cuerpo técnico y algo que les pido al grupo, es que lo hagan por la gente.

Presidenta, dice que su sueño es ascender a Platense de nuevo y ponerlo en el lugar que se merece. Si no lo logra, está la opción y la posibilidad que en la liga va a tener expansión en el próximo año a 12 equipos. Siempre que se habla de esto, el primero que se menciona es Platense. ¿Lo ha pensado?

Tenemos las condiciones para poder ser invitados por la Liga, pero no estamos esperanzados a eso, ya que, si lo podemos hacer jugando en la cancha y trabajando, entonces lo vamos a hacer.

¿Su satisfacción sería lograr el ascenso jugando en la cancha?

Así es, que se logre en la cancha. Se siente más merecido.

Platense sometió una demanda para que lo volvieran a aceptar en la Liga Nacional ¿En qué quedó esa demanda?

Todavía no hay una resolución final, así que por mi parte solo le puedo comentar que se sigue esperando.

Usted es una persona muy guapa, ¿ha participado de reina alguna vez?

No, la verdad que no. No soy de ese mundo.

¿Su situación sentimental, cómo está?

Soltera, enfocada y comprometida con Platense, con todos los jugadores, afición, junta directiva y cuerpo técnico.

¿Si alguien aspira a ser su novio ahorita, que retiren aspiraciones?

Sí, de hecho, a veces el día no me ajusta. Estoy estudiando, son las 2 o 3 de la mañana y estoy haciendo tareas. Al día siguiente, temprano, a seguir trabajando, haciéndolo en Platense, en mi empresa y dedicándome al estudio. Entonces, la verdad que ahorita, lamentablemente o afortunadamente, no tengo tiempo para eso.

¿Cómo se preparó para gestionar a Platense?

Antes que nada, acercándome y aprendiendo de las personas, porque he sido aficionada del equipo durante muchísimos años y de esa manera es como llego.

Siempre fui de las personas que estaban sentadas en la grada, criticaba lo que miraba, le estoy hablando desde hace muchos años. Yo siempre me ponía a pensar, ¿qué hago de diferente para que esto ya no se siga dando?

Sentada ahí, no estaba haciendo nada, entonces, eso fue una de las cosas por las cuales que me motivaron a acercarme y empezar a trabajar con el equipo.

Quería ver algo diferente, tal vez no es que la gente iba a hacer lo que yo dijera, pero una que otra idea que yo pudiera aportar, era buena. Como les dije antes, he tenido la oportunidad de viajar a muchos lugares, gracias a Dios, de los cuales siempre ando buscando cosas de fútbol que pueda visitar, que pueda aprender. He hecho muchos contactos.

¿Cuánto le está dedicando al fútbol ahora?

Tal vez no le dedico el 100%, pero estoy ahí durante mi día. Siempre conversando con algún patrocinador o con la gente de la oficina. Con el cuerpo médico también, que es bastante importante, revisando el estado de la salud de algunos jugadores. Entonces sí, estoy todo el día, porque a veces son las 9 o 10 de la noche y estoy resolviendo cosas del equipo.

¿Quizás estoy hablando con la presidenta de FENAFUTH, en el futuro?

Antes decía eso, que algún día iban a ser Platense y la FENAFUTH. Ténganme miedo cuando yo digo algo, porque se puede dar. Entonces, si algún día se llegase a dar la oportunidad, yo encantada también de poder estar, tal vez no presidiendo, pero sí estar involucrada en alguna parte con ellos.