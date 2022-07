¿Dónde jugará Cristiano Ronaldo? El atacante portugués no parece muy ilusionado con la idea de seguir en el Manchester United, que no disputará la Liga de Campeones en el nuevo curso 2022-2023, pero las perspectivas de un nuevo destino no parecen nada claras.

‘CR7’, que tiene 37 años y todavía un año de contrato con el United, no se reincorporó de entrada a los entrenamientos de los ‘Red Devils’ en Carrington y luego no participó en la gira por Asia y Australia.

En los últimos días el nombre de Cristiano ha sido vinculado a diversos clubes y uno de ellos para sorpresa de muchos ha sido el Atlético de Madrid.

Sin embargo, aficionados del cuadro colchonero se han unido en las últimas horas y han exigido que no se fiche al crack portugués.

La Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid manifestó este miércoles su “absoluto rechazo a una hipotética incorporación” de Cristiano Ronaldo al conjunto rojiblanco, pidió “al club que desestime su posible contratación, si es que en algún momento se lo ha planteado” y remarcó que el astro portugués “representa la antítesis” de los valores de la entidad.

“Ante la posibilidad de que el fichaje de Cristiano Ronaldo sea algo más que un simple rumor sin fundamento alguno, manifestamos nuestro absoluto rechazo a una hipotética incorporación a nuestro club”, anunció el colectivo en un comunicado publicado en sus redes sociales.

“El mencionado jugador representa la antítesis de los valores que constituyen las señas de identidad de nuestro Atleti, como son el esfuerzo, generosidad, sencillez y humildad de aquellos que quieren defender nuestros valores. Aún en el supuesto, nada probable, de que un jugador en franca decadencia como Cristiano Ronaldo pudiese asegurar un título, no aceptaríamos su fichaje”, continuó.

“El sentido de pertenencia a nuestro sentimiento atlético no es algo que esté a su alcance, para su desgracia, por lo que nunca podría lograr nuestro afecto ni reconocimiento”, avanzó la organización, que concluyó: “Por tanto, le pedimos al club que desestime su posible contratación, si es que en algún momento se lo ha planteado”, indicaron.