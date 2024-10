Cristiano Ronaldo se cansó de él y le respondió: “Me faltaste al respeto, no lo vuelvas a hacer”

Un nuevo capítulo se suma a la novela entre Cristiano Ronaldo y Antonio Cassano. El portugués se hartó del italiano y decidió responderle con un contundente mensaje luego de que el exfutbolista lo atacara con fuertes críticas.

La ‘guerra’ entre Cassano y Cristiano empezó el pasado mes de septiembre, cuándo el italiano afirmó en el programa ‘Il Vero Calcio’ que “Cristiano Ronaldo no sabe jugar al fútbol y me importa una mie... que meta 3.000 goles. Está contando el gol 900, 901, 902, me importa una mie... lo que haga”.

El italiano ha criticado constantemente al delantero portugués, asegurando recientemente que no era un buen jugador de futbol y sacándolo de su “top 10” de mejores futbolistas de la historia.

Para justificar esta rotunda afirmación, Cassano argumentó que el portugués sólo tenía una obsesión: el gol. También defendió que otros grandes delanteros como Robert Lewandowski, Karim Benzema o Luis Suárez saben “jugar al fútbol en equipo”, mientras que Cristiano es individualista.