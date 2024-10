Cristiano Ronaldo no para: gol 906 y la ventaja sobre Messi en tabla goleadores de la historia

The top scorers in history of world football:



🇵🇹Cristiano Ronaldo: 906⚽️

🇦🇷Lionel Andrés Messi: 843⚽️

🇧🇷Edson Arantes do Nascimento Pelé: 756⚽️ 🕊️

🇧🇷Romário de Souza Faria: 744⚽️ ®️

🇭🇺Ferenc Puskás: 709⚽️ 🕊️

🇦🇹🇨🇿Josef "Pepi" Bican: 696⚽️ 🕊️

🇵🇱Robert Lewandowski: 644⚽️ pic.twitter.com/EDs2zdSey4