Cristiano Ronaldo anota su primer gol en el 2026, va por los 1000 y se aleja de Messi

Arabia Saudita.

Pese a marcar, la mala fortuna de CR7 y sus compañeros del Al Nassr es que perdieron 1-2 ante Al Qadsiah , resultado que provocó que perdieran el liderato de la primera división de Arabia Saudita. El delantero mexicano Julián Quiñones y el volante uruguayo Nahitan Nández, marcaron los tantos de la visita del rival.

El astro portugués Cristiano Ronaldo anotó este jueves 8 de enero su primer gol en el 2026, un año en donde buscará llegar a la cifra de los 1000 goles en su exitosa carrera.

Cristiano Ronaldo recortó distancias en el 81' después de un penalti muy protestado por Al Qadsiah. Un gol que le convierte en 'pichichi' en solitario de la Saudi Pro League con 14 goles, uno más que Joao Félix, su compañero de equipo.

Con el gol que le hizo al Al Qadsiah en Arabia Saudita, el atacante de 40 años llegó a los 958 goles como profesional, cifra que lo mantiene como el máximo goleador de todos los tiempos.

De esta manera, al portugués le restan 42 goles para llegar a los 1,000. Este 2026 pinta como un año clave para CR7, ya que entre su rendimiento con el Al-Nassr y la Selección de Portugal, podría alcanzar esta cifra que parecía inalcanzable en el futbol mundial.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Además, Cristiano se convirtió en el cuarto jugador en la historia en anotar en 25 años consecutivos.