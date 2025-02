Cristiano Ronaldo aconseja a Mbappé y advierte al Real Madrid: “Si yo estuviera...”

Edu Aguirre le recordó a Cristiano Ronaldo que “Mbappé es muy fan tuyo...”. “Lo quiero mucho, no sólo por la historia de joven que quería mucho a Cristiano y era su ídolo. De verdad, lo veo un crack, creo que va a dar muchas alegrías al Real Madrid”.

“Le complica porque él no sabe jugar de delantero. No es que no sepa, es que no es su posición. Si yo estuviera en el Madrid, le enseñaba a jugar de nueve, porque yo no era delantero, me acostumbré a jugar de delantero, yo era banda”, recuerda.

“Soy delantero, pero no soy el típico delantero”, añadió Cristiano, para luego darle un consejo a Kylian Mbappé. “Yo creo que él no debería ser el típico delantero, debería buscar una forma muy de él. Si fuese él, jugaba más o menos como jugaba Cristiano de delantero”.

En otro avance de la entrevista con Edu Aguirre, Cristiano Ronaldo confesó que “yo siempre fui muy picado. Odiaba perder y lloraba. Mis vecinos me llamaban... ‘Llora’”, reconoció el actual jugador del Al-Nassr F. C. de la Liga Profesional Saudita.