Cristiano Ronaldo encabeza la convocatoria de Portugal para el que será su último Mundial

Lisboa, Portugal.

Cristiano Ronaldo encabeza la convocatoria de Portugal anunciada este martes por el seleccionador, el español Roberto Martínez, para el Mundial de 2026, que será el sexto y último de su carrera.

Cristiano, de 41 años, forma parte de una lista de 27 jugadores en la que se encuentran caras conocidas como Vitinha o Bruno Fernandes, y en la que destaca la inclusión del delantero de la Real Sociedad, Gonçalo Guedes.

En una conferencia de prensa en el complejo Ciudad del Fútbol en Oeiras, en el área metropolitana de Lisboa, Martínez destacó hoy la "flexibilidad" de Guedes, "que puede jugar por las bandas, por el centro y abrir espacios en el contraataque".

Cristiano reconoció el pasado noviembre, durante una cumbre en Arabia Saudita, donde juega en el Al Nassr, que, a sus 41 años, el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá será el último en el que participe.

A pesar de su edad, el exdelantero del Real Madrid sigue teniendo la "competitividad" necesaria para formar parte de la selección, donde ha sido "ejemplar", afirmó Martínez, quien espera de él "el mismo nivel de responsabilidad y ejemplo dentro del vestuario" en este Mundial.