¿Problemas con Cristiano? Benzema aclara dudas de su relación

El francés Karim Benzema , delantero del Real Madrid, no quiso valorar lo ocurrido con Francia durante el Mundial al asegurar que ya forma parte de un “pasado, complicado”, pero que se centra “en el partido de mañana”, en la final de la Supercopa de España frente al Barcelona.

“Lo que pasó, ya está. Lo más importante es el partido de mañana. Estoy listo. Me enfoco en el partido de mañana y el resto es pasado, complicado, pero ya está. Estoy enfocado en mi papel”, dijo en rueda de prensa.

“Ese no es el tema de mañana, lo siento; no te puedo hablar más de Francia y del Mundial. Si me preguntas del partido de mañana te puedo responder, de lo otro, no”, añadió.

“Después del año pasado, que fue muy importante para mí, tuve varias lesiones y necesitaba el tiempo para regresar. Estoy en buen camino, en una forma muy buena. Me siento muy bien”, completó.