Cristiano brilla con gran asistencia a Joao Felix: Al Nassr receta goleada

Cristiano Ronaldo se lució con una enorme asistencia en goleada del Al Nassr este miércoles 24 de diciembre en la Copa AFC.

  24 de diciembre de 2025
Cristiano brilla con gran asistencia a Joao Felix: Al Nassr receta goleada

Cristiano Ronaldo brilló con una gran asistencia en la goleada del Al Nassr ante el Al Zawraa.
ARABIA SAUDITA.

Un doblete del francés Kingsley Coman, el gol y el pase de gol de Joao Felix y la aportación de Cristiano Ronaldo, en modo asistente, alargaron el pleno en la fase de Grupos del Al Nassr que goleó al Al Zawraa iraquí (5-1), en la última jornada de la segunda competición continental asiática.

El choque, irrelevante para las aspiraciones del conjunto de Jorge Jesus, sirvió para acentuar el dominio del Al Nassr, asentado en el primer lugar del cuarteto y con la clasificación para la siguiente ronda asegurada.

El Al Nassr, con nueve puntos de ventaja sobre el Al Zawraa, segundo y también en la siguiente fase, acabó primero con seis victorias en otros tantos partidos. El Istiglol Dushanbe y el Goa quedaron eliminados.

El cuadro de Jorge Jesus sentenció el partido en la primera parte. Coman abrió el marcador a pase de Angelo en el minuto 12 y siete más tarde fue el brasileño Wesley el que hizo el segundo.

El 3-0, a la media hora, lo firmó Abdulelah Al Amri a pase de Joao Felix que hizo el cuarto, al borde del intermedio, asistido por Cristiano Ronaldo.

El Al Nassr redondeó la goleada con un nuevo gol de Coman, en el 56 tras recibir el balón de Saad AlNasser. El Al Nassr se disputará los dieciseisavos de final.

