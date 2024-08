Courtois toma dura decisión y deja contundente mensaje: “Decidí no volver”

“Desgraciadamente, a raíz de lo sucedido con el seleccionador y tras mucho reflexionar, he decidido no volver a la selección belga bajo su dirección. En este asunto, acepto mi parte de responsabilidad. Sin embargo, de cara al futuro, mi falta de confianza en él no contribuiría a mantener el necesario clima de cordialidad”, afirma el jugador de 32 años a través de un mensaje en su red social de X.

“Quiero dirigirme a los aficionados de Bélgica y de nuestra selección.

Siento un inmenso amor y orgullo por representar a mi país en el campo, como saben cada uno de ustedes que animan a los Red Devils. Me siento privilegiado por haber tenido el honor de vestir la camiseta nacional. Ni en mis mejores sueños podría haber imaginado poder hacerlo más de 100 veces”.

Desafortunadamente, siguiendo lo sucedido con el entrenador y después de mucha reflexión, decidí no volver no volver a la selección de Bélgica bajo su dirección. En este aspecto, acepto mi cuota de responsabilidad. Sin embargo, mirando hacia adelante, mi falta de confianza en él no contribuiría a mantener el necesario ambiente de cordialidad. La Federación, con la que he mantenido varias conversaciones, acepta mi posición y las razones que me han llevado a esta decisión dolorosa pero coherente. Lamento decepcionar posiblemente a algunos aficionados, pero estoy convencido de que esta es la mejor medida para Bélgica, porque cierra un debate y permite a la selección centrarse en perseguir sus metas.

Gracias por su inquebrantable apoyo, cariño y comprensión”.