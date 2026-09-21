Tensión en Costa Rica por Keylor Navas: Entrenador lanza contundente advertencia

San José, Costa Rica.

El legendario portero Keylor Navas mantiene en vilo a todo Costa Rica debido a la incertidumbre que existe alrededor de su futuro con la Selección Nacional. El guardameta no fue incluido en la última convocatoria y su ausencia ha generado numerosas preguntas sobre su continuidad en el combinado costarricense. La Selección de Costa Rica comenzará su participación en la Liga de Naciones de Concacaf este jueves, cuando reciba a Curazao. Posteriormente, el conjunto dirigido por Fernando Batista visitará a Haití tres días después. El calendario de la escuadra tica continuará el 1 de octubre, cuando visite a Nicaragua, mientras que tres días más tarde volverá a jugar como local frente a Haití. Para estos compromisos, una de las principales novedades es precisamente la ausencia de Navas.

El histórico guardameta, quien durante años fue una de las grandes figuras de Costa Rica, no aparece en el listado de convocados. Ante la expectativa generada por su situación, Fernando Batista decidió hablar sobre la comunicación que ha mantenido con el experimentado arquero y explicó por qué no fue tomado en cuenta en esta ocasión.

Batista revela qué pasó con Keylor Navas

El seleccionador costarricense reconoció que intentó comunicarse con Navas, aunque hasta el momento no ha podido establecer un diálogo directo con el guardameta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Hablamos una vez por teléfono. Después estuve en México y quise acercarme a él para hablar, pero no ha dialogado conmigo. No pudo contestarme el mensaje que le mandé", confesó Batista durante una entrevista con Fox de Costa Rica. A pesar de la situación, el entrenador dejó claro que las puertas de la selección no están cerradas para el histórico portero. Batista destacó las condiciones y la trayectoria de Navas, pero también explicó que actualmente debe tomar decisiones de acuerdo con los futbolistas que tiene disponibles. "Es un excelente deportista y las puertas de la selección siempre estarán abiertas, nada más que hoy me toca tomar decisiones y llevo otro arquero", manifestó el estratega.

¿Qué pasa con Keylor Navas?

De acuerdo con información publicada por La Nación, Navas sostuvo recientemente una reunión con representantes de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol). En ese encuentro, ambas partes conversaron sobre las intenciones del guardameta y el papel que pretende desempeñar con la Selección Nacional.