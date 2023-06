‘Rambo‘ pide salida de Diego Vázquez y nombra quién debe dirigir a Honduras

La Selección de Honduras no disputará su amistoso de la segunda fecha FIFA del mes de junio tras confirmarse la cancelación del duelo en Baton Rouge ante Barbados .

Ante este panorama nada alentador, el experimentado exjugador de Honduras, Julio César ‘Rambo‘ de León, hizo sus valoraciones y lamenta el bajo nivel que se vive en el grupo.

COPA ORO

El Rambo de la gente comenzó lamentado el bajo nivel de la Bicolor a las puertas de poder iniciar la competencia de la Copa Oro, donde no le ve un buen futuro.

”El panorama lo veo negro, no lo veo bien. Contra Venezuela muchas cosas negativas, improvisando, no hay identidad de juego y lastimosamente el fútbol no es de improvisar, es de colectividad, individualismo en ciertas zonas”, comentó el exjugador en el programa ‘Cinco Deportivo‘.